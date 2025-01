Ceriale, bando per la gestione del circolo sportivo “Santinelli”

E’ stata pubblicata da parte dell’amministrazione di Ceriale una consultazione di mercato preliminare per verificare l’interesse degli operatori economici del settore all’affidamento del servizio di gestione della struttura comunale denominata “Santinelli” con annesso locale per somministrazione di alimenti e bevande.

In precedenza, il circolo comunale è sempre stato affidato a terzi tramite apposita convenzione, ormai in scadenza. Nella tradizione del circolo spazio al gioco delle bocce, ma anche il gioco del biliardo con squadre che sono state iscritte ai campionati nazionali.

Un primo atto per la valorizzazione dell’area che ospita i locali e gli spazi dell’attuale bocciofila cerialese, situata in via Alba. L’amministrazione comunale ha, infatti, approvato una determina sul bando, pubblicato al seguente link: https://www.comune.ceriale.sv.it/amministrazione/documenti-e-dati/bandi/bandi-di-gara/consultazione-preliminare-di-mercato-per-l-affidamento-servizio-di-gestione-struttura-comunale-santinelli/.

E’ possibile accedere a tutta la documentazione relativa all’avviso pubblico sulla consultazione di mercato.

“Con questo primo avviso è obiettivo dell’amministrazione comunale individuare un gestore per la valorizzazione della struttura comunale, con la possibilità di creare le condizioni per sviluppare un circolo di carattere polisportivo e avere, quindi, un nuovo centro di aggregazione anche per i nostri giovani e per tutta la comunità locale” afferma l’assessore comunale allo sport Daniele Gaglioti.

“Nei termini del bando anche la gestione del punto di ristoro e dei servizi annessi alla medesima struttura”.

“In relazione ai riscontri che perverranno da questa consultazione valuteremo le iniziative del caso per rivitalizzare il nostro circolo sportivo” conclude l’assessore cerialese.