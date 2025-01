Centro prelievi a Cengio, poche le prestazioni per riaprirlo ma si effettueranno su mezzo mobile

Cengio. Centro prelievi chiuso a Cengio Bormida, l’Asl2 corre ai ripari con l’allestimento di un mezzo mobile che sta per essere messo a disposizione di tutti i Comuni valbormidesi dove manca il servizio. Questa la rassicurazione del direttore del Distretto sociosanitario delle Bormide, Luca Corti, che ieri sera, 29 gennaio, era presente nella sala consiliare di Cengio per illustrare le scelte di Asl2.

All’assemblea organizzata dalla giunta del sindaco Francesco Dotta in molti hanno partecipato per conoscere la reale situazione, alla luce delle numerose carenze di organico che lo stesso dottor Corti ha sottolineato più volte. In particolare, la mancanza di medici e infermieri è la causa principale per la quale alcuni servizi vengono accentrati e accorpati. In merito al centro prelievi che si trova negli ambulatori al piano terra del municipio e chiuso dal 2020 per effetto della pandemia, era ancora attivo fino allo scorso dicembre esclusivamente per il controllo dell’Inr (monitoraggio dei pazienti in terapia con anticoagulanti) e, su appuntamento, per analisi urgenti. Il totale degli esami conferiti a Cengio ed inviati a Savona era di circa 45 al mese, compresi quelli della Rp-Rsa “Casa Scapoli”, a fronte, ad esempio, dei 931 di Carcare e ai 1338 di Cairo.

Ecco quindi la decisione di riorganizzare il servizio, al quale resta affiancato quello dei prelievi domiciliari, che non è mai venuto meno. “Il camper mobile è stato acquistato da Asl 2 ed ora è pronto per essere targato e allestito – ha spiegato il direttore del Distretto – In un paio di mesi dovrebbe essere operativo e, oltre a Cengio, dove probabilmente sarà presente dalle tre alle quattro volte al mese, sarà di supporto anche nei piccoli Comuni dove non si effettuano prelievi e per i quali verrà resa nota una calendarizzazione delle prestazioni. Al vaglio, sempre con il mezzo, la consegna e distribuzione di farmaci e presidi sanitari nello stesso giorno dei prelievi.”