Cengio, Zizzini riacciuffa al fotofinish la Golfo Dianese: “È stato bello, non meritavamo di perdere”

Cengio. In un match dalle mille emozioni, è stato Marco Zizzini a far portare punti a casa al Cengio: il suo rigore al novantesimo minuto fissa il punteggio sul definitivo 3-3 nella gara odierna contro la Golfo Dianese.

“Penso che oggi sia stata una bella partita, giocata bene da entrambe le squadre – ha dichiarato -. Noi siamo stati bravi a passare in vantaggio, poi secondo me potevamo sfruttare un po’ meglio questa fase iniziale che ci ha visto padroni del camp solo che purtroppo non siamo riusciti a raddoppiare. Abbiamo preso questo rigore verso la fine che ci ha un po’ tagliato le gambe. Il secondo tempo ci siamo partiti un po’ male, secondo me. Poi siamo stati molto bravi a rimetterla in piedi, abbiamo preso di nuovo il gol. Per fortuna ci ha dato il rigore anche a noi e siamo riusciti a pareggiare”.

Tanta felicità per la rete decisiva per un punto d’oro per la squadra di Chiarlone: “È stato bello, penso che noi ci meritavamo di non perdere questa partita perché secondo me l’abbiamo giocata bene. Adesso siamo pronti a ripartire dalla prossima settimana per ripartire con il girone di ritorno per fare il meglio possibile”.

“Penso che stiamo facendo un dischiarato campionato. Non ci accontentiamo. Non abbiamo pressioni da parte della società, continuiamo così e speriamo di divertirci anche il giorno di ritorno”, conclude.