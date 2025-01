Celle saluta la storica ferramenta di via Colla: i titolari pronti a cedere a qualcuno che possa portare avanti l’attività

Celle Ligure. Punto di riferimento del paese in questi anni dopo che era rimasta l’unica. Chiude la ferramenta di via Colla, “Chiodo scaccia chiodo”. Viene ceduta l’attività portata avanti con grande professionalità da Valerio Zunino.

È lui stesso che lancia un appello perché qualcuno sia interessato a rilevarla: “Sul cartello ho scritto che spero di cedere l’attività perché, per il bene del paese – sottolinea – dove continuo a vivere e che mi ha dato tanto, al quale, in tutti questi anni, spero di aver restituito in parte qualcosa, auspico ci sia un’attività commerciale che offra i miei stessi servizi di duplicazione chiavi, vendita di oggetti di ferramenta per i piccoli lavoretti in casa, casalinghi per la pulizia e arredamento delle vostre abitazioni”.

Il negozio di ferramenta sarà aperto ancora per qualche tempo in attesa che qualcuno entri tra le mura del piano terra dello storico palazzo tra le scuole medie e la massicciata della ferrovia.

Dispiace ai cellesi. “Peccato. Se non ne metteranno un’altra, saremo costretti ad andare a Varazze o ad Albisola – rimarcano – le più vicine”.

Anche via Colla rappresenta un tratto commerciale importante per il paese. Qui si trova tutto il necessario. Dalla frutta alla verdura, al pane, alla carne, agli alimentari. Sono presenti anche un ristorante, la Società di Mutuo Soccorso con trattoria, due bar, una merceria, un’edicola e altro.