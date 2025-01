Celle Ligure, la giunta Beltrame in tour nelle frazioni per ascoltare gli abitanti

Celle Ligure. Tra gennaio e febbraio l’amministrazione comunale incontrerà gli abitanti delle zone e delle frazioni di Celle Ligure.

Il 14 gennaio, martedì prossimo, sarà a Terrenin, il giorno dopo nella zona dei Ferrari, Lavadore e Ravezza. Il 22 gennaio incontro a Pecorile. Il 24 gennaio a Sanda. Il 28 gennaio, invece, nella zona di via Primo Maggio e via Biestri. Il giorno successivo sarà ai Piani. A febbraio, il 5, incontrerà il centro. Il 7 febbraio la zona della costa, il 12 gli abitanti di Cassisi e il 13 quelli della Natta e della Postetta.

“Come promesso in campagna elettorale, la nostra amministrazione vuole mantenere il contatto con la cittadinanza, quindi con entusiasmo organizziamo un giro di incontri per ascoltare le problematiche, scambiarsi opinioni e idee e, in caso, chiarire dubbi. – sottolinea il sindaco Marco Beltrame – Nei mesi di gennaio e febbraio incontreremo gli abitanti delle varie zone cellesi per ascoltare le problematiche, raccogliere consigli e confrontarsi con i cittadini”.