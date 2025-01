Celle in lutto per la scomparsa di Milli Calcagno, ex professoressa di matematica

Celle Ligure. A Celle la conoscevano tutti. Milli Calcagno, è mancata ieri sera. Una notizia che rattrista molto il paese.

Mente brillante, in questi anni molto attiva nell’associazione CelleLab2 e nel gruppo Artisti per la Matematica, la stessa materia che con grande passione aveva insegnato a tantissimi studenti.

Cellese, la sua famiglia per una vita ha gestito un negozio di alimentari in via Colla.

L’ultimo saluto a Milli, domani pomeriggio, 4 gennaio, alle 15 e 30 presso il Tempio Crematorio di Savona.