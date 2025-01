Celle, aperte le candidature per il Servizio Civile: si cercano due volontari

Celle Ligure. Anche per il Comune di Celle Ligure sono aperte le domande di partecipazione per il Servizio Civile Universale 2025/2026: un’opportunità rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni per dedicare 12 mesi a progetti di grande impatto sociale e culturale.

Si cercano due volontari da destinare a due progetti distinti: il primo è “Un anno nelle biblioteche e nei servizi culturali” il secondo “Cittadini di domani: i servizi educativi e ricreativi”.

Gli aspiranti volontari potranno presentare la domanda esclusivamente tramite la piattaforma Domande on Line (DOL), accessibile da PC, tablet e smartphone a questo link. La scadenza per la presentazione delle domande è il 18 febbraio alle 14.

Il progetto durerà 12 mesi e i volontari dovranno svolgere 25 ore a settimana di servizio per un compenso mensile di 507,30 euro. I progetti inizieranno a giugno 2025 (data variabile in base al progetto).

Il calendario dei colloqui di selezione sarà pubblicato sul sito dell’Ente almeno 10 giorni prima dell’inizio delle prove. Le selezioni potranno avvenire in presenza o in modalità on-line, in base alle condizioni organizzative. A parità di punteggio in graduatoria, sarà preferito il candidato maggiore di età.

I volontari selezionati dovranno sottoscrivere il contratto di Servizio Civile, scaricabile dal sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

Per maggiori dettagli e assistenza, è possibile consultare le seguenti pagine Internet: https://politichegiovanili.gov.it o https://www.scanci.it o https://www.comune.celle.sv.it.