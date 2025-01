Celebrazioni per il Santo Patrono: quando spiritualità e divertimento si uniscono

Il Santo Patrono o Santo Protettore è una persona alla quale la Chiesa affida la protezione di una certa categoria di fedeli, individuabile in coloro che vivono in una determinata città o area geografica, che esercitano un certo mestiere, che svolgono una certa attività o che hanno altre caratteristiche in comune tra loro.

Tale venerazione, assente o diversificata nelle confessioni ortodosse e protestanti, si esprime nel cattolicesimo attraverso preghiere ed offerte votive da parte dei fedeli, al fine di ottenere l’intercessione del santo in proprio o altrui favore. In Italia, è consuetudine festeggiare queste figure con celebrazioni che coinvolgono la popolazione locale in maniera pressoché universale. Hanno così luogo cerimonie pubbliche, processioni, fuochi d’artificio e momenti conviviali: la giornata dedicata al santo è considerata a tutti gli effetti un giorno festivo nella città patrocinata.

Anche Savona e i comuni che fanno parte della sua provincia posseggono propri protettori, nel cui giorno dedicato si organizzano eventi ufficiali ed iniziative di festa per tutte le età. La Città della Torretta festeggia il 18 marzo Nostra Signora della Misericordia, per celebrare le diverse apparizioni della Madonna al contadino Antonio Botta, avvenute in una località a circa sei chilometri dal centro della città, nel quartiere che ha poi preso il nome di “Santuario” dal nome dell’edificio religioso dedicatole.

In quel periodo, Savona era impegnata nella guerra contro la Repubblica di Genova, con la città ormai prossima alla capitolazione. Secondo la tradizione, il messaggio della Vergine invitava genovesi e savonesi a esercitare “misericordia e non giustizia”: da qui l’appellativo conferito alla ricorrenza. La celebrazione è contraddistinta dalla consueta processione che, alla presenza del Vescovo e del Sindaco, parte dalla piazza del Duomo e giunge fino al Santuario, passando per le vie della città.

Nella vicina Albisola Superiore, il santo patrono è San Nicola di Bari, meglio conosciuto nella zona come San Nicolò, cui è intitolata l’omonima chiesa adiacente l’oratorio di Santa Maria Maggiore. Protettore dei bambini, di chiunque si trovi in circostanze sfavorevoli e dei marinai, viene festeggiato il 6 dicembre. La cittadina, oltre alle consuete celebrazioni liturgiche, celebra il proprio santo con la tradizionale presenza di numerose bancarelle nelle zone limitrofe la chiesa. Le nocciole pralinate rappresentano un irrinunciabile rituale per grandi e piccini, ma non mancano anche altre sfiziosità dolci e salate, banchi dedicati all’abbigliamento e alla casa e ovviamente le giostre.

Una curiosità su San Nicolò. Con il suo cappuccio foderato di pelliccia, il nordico Babbo Natale non sarebbe altro che il barbuto vescovo orientale Nikolaus, avvolto nella sua mitria. In molti stati europei protestanti, infatti, Babbo Natale si chiama Nikolaus e Santa Claus Oltreoceano: il 6 dicembre, dunque, festa grande per tutti i bambini, che attendono la consegna dei doni di cui è colma la sua gerla, presente nelle raffigurazioni.

Vado Ligure festeggia tutti gli anni, il 24 giugno, San Giovanni Battista. Immancabili i tradizionali fuochi d’artificio, cifra peculiare della manifestazione, che incantano i partecipanti nella notte della vigilia. Ad essi si affiancano le varie celebrazioni liturgiche e la fiera con aperitivi in musica per le vie del centro pedonale.

Questi pochi esempi per illustrare come le occasioni e le modalità per rendere omaggio ai protettori delle località siano le più disparate ed originali. I festeggiamenti per il santo patrono rappresentano non solo un momento di preghiera ed intimità spirituale, ma anche un’occasione di festa e condivisione per tutte le età. Tradizioni consolidate e molto sentite, che rimangono nel cuore di chi vi partecipa da una vita ed oggetto di trepidante attesa di parte di chi le guarda per le prime volte con gli occhi dell’innocenza.