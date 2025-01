Savona. Striscioni e slogan di protesta contro la liberazione di Almasri Habish, l’alto ufficiale della polizia giudiziaria libica, accusato di crimini contro l’umanità e crimini di guerra, inclusi omicidio, tortura, stupro e persecuzione, liberato e rimpatriato su un volo di Stato dalle autorità italiane.

Anche Savona è scesa in piazza per protestare sulla decisione del governo, in un presidio organizzato da Alleanza Verdi Sinistra e Sinistra Italiana, allargato anche alle rappresentanze di altri partiti e forze del centro sinistra.

Gli esponenti savonesi di Alleanza Verdi Sinistra hanno rimarcato come “l’Italia, uno dei principali paesi promotori della Corte Penale Internazionale, firmataria dell’accordo che la istituisce, ha deciso di tradire gli impegni presi a livello internazionale L’Italia ha da molti anni affidato alla Libia il ruolo di ostacolare la partenze di migranti dall’Africa con ogni mezzo accettando cinicamente i crimini contro l’umanità compiuti dalle milizie libiche”, denunciando collusione e complicità in relazione alla vicenda del rilascio e del rimpatrio.

“Noi non vogliamo essere complici di crimini contro l’umanità e pretendiamo che il nostro Paese rispetti il diritto internazionale. E serve una forte mobilitazione per dare forza a tali richieste”” aggiungono.

“Con un vero e proprio atto politico, il governo ha stabilito di liberare un individuo accusato di gravi crimini, compromettendo così la reputazione internazionale dell’Italia e la sua adesione agli obblighi derivanti dallo Statuto di Roma”.

Caso Almasri Habish, il presidio a Savona

“Una scelta politica deliberata quella di non dare seguito alla richiesta di consegna del criminale libico alla Corte Penale Internazionale” concludono.