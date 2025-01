Casello di Bossaino, Olivieri: “Ok dalla Via nazionale risposta concreta al territorio e al mondo produttivo”

Vado Ligure. “Si tratta di un passaggio veramente importante e di una risposta concreta che il territorio, sia il mondo produttivo che, in particolare, quello portuale della logistica, ma tutto il Sistema Savona attendeva da tanto, troppo tempo”. Così il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri commenta la conclusione favorevole dell’iter per la procedura nazionale di Valutazione di Impatto Ambientale del nuovo casello autostradale di Bossarino.

Il nuovo casello e il relativo svincolo hanno come obiettivo principale “consentire l’accesso diretto all’autostrada per il traffico pesante proveniente dai sistemi logistici del porto di Vado Ligure, destinato a consolidarsi sempre più come snodo strategico di rilievo nel panorama portuale internazionale. L’intervento contribuirà a potenziare l’efficienza logistica dell’intero nord-ovest e a promuovere lo sviluppo economico locale, riducendo, al contempo, il carico di veicoli che attualmente gravano sul casello di Savona, già caratterizzato da rilevanti criticità funzionali.”

Il progetto, come ricorda Olivieri, era stato “oggetto di diverse sollecitazioni e di evidenziazioni, sia formali, per iscritto, rivolte al Ministero e alla Regione come supporto, sia di condivisione dei primi obiettivi proprio con la nuova Giunta nei diversi incontri avuti in queste settimane con il presidente Bucci e con i suoi collaboratori”.

“Attendiamo di avere, il prima possibile, evidenza dei provvedimenti diretti per comprendere e poter accompagnare e, per quanto di competenza, anche vigilare affinché parta adesso un cronoprogramma molto concreto e stringente, per, anzitutto, iniziare il prima possibile i lavori e svolgerli e gestirli nella maniera più efficace possibile, anche con riferimento a quello che sarà un inevitabile impatto sulla quotidianità di un nodo che è già molto complesso per la carenza strutturale di infrastrutture e per i lavori già in corso nel comprensorio: strada di scorrimento veloce e adeguamenti di tutte le strutture dell’ultimo miglio di collegamento al porto”, conclude Olivieri.