Casello Bossarino, Natale e Arboscello (PD): “Ora rispettare i tempi per la realizzazione dell’opera”

Vado Ligure. “Dopo tanti, troppi anni di attesa, finalmente un passo avanti per un’opera fondamentale per il collegamento delle infrastrutture di ultimo miglio con la rete autostradale. Il casello di Bossarino è un’opera fondamentale per una migliore gestione del traffico pesante che gravita sul porto di Vado, che oggi ricade sulla viabilità ordinaria con disagi per i vadesi e i cittadini del comprensorio, senza considerare che tale traffico si va a sommare a quello dovuto ai flussi turistici durante il periodo estivo e delle festività”.

Parole del consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello sull’infrastruttura viaria per Vado Ligure. Proseguono, quindi, dopo quello del presidente della Provincia Pierangelo Olivieri e dell’Ad di Vado Gateway Santi Casciano, i commenti e le reazioni sul via libera sancito dalla VIA nazionale.

“La strada è ancora lunga con la successiva conferenza dei servizi e l’autorizzazione definitiva per arrivare alla realizzazione vera e propria. Ora Regione Liguria vigili e segua con l’attenzione mancata fino ad oggi questo iter. Auspico inoltre che anche gli impegni dell’accordo di programma e del protocollo d’intesa del 2023 siano rapidamente messi in campo per dare un contributo positivo al sistema portuale e un riscontro ai vadesi” conclude Arboscello.

“Il parere tecnico del Comitato di Via – commenta poi il segretario del PD Liguria Davide Natale – è arrivato e vedremo che prescrizioni sono state inserite. Quello che più colpisce è che dalle dichiarazioni della Giunta sembra che i lavori inizino domani, quando invece manca ancora il decreto del Ministero. Parliamo di lavori tanto attesi dal territorio, che hanno un origine lontana, un’eredità anche questa del governo di centrosinistra, portata avanti con troppa lentezza da questo centrodestra”.

“Ora aspettiamo il cronoprogramma e chiediamo che venga rispettato in tutti i suoi passaggi. Monitoreremo anche gli aspetti ambientali del cantiere perché ovviamente serve la massima attenzione anche in questa fase per la tutela del benessere e della salute dei cittadini”.

“Vogliamo ringraziare i tecnici che hanno lavorato con puntualità e precisione nella valutazione dei progetti, ora sta alla politica monitorare che i lavori vengano fatti in tempi brevi. Ci fa piacere che finalmente questo progetto possa avviarsi alla realizzazione, anche se i tempi sono quelli a cui ci ha abituato questo centrodestra: troppo lunghi” conclude l’esponente Dem.