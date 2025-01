Casello Bossarino, Casciano (Vado Gateway): “Opera fondamentale per la portualità e il territorio”

Vado Ligure. “Abbiamo appreso con soddisfazione la notizia dell’esito positivo della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica riguardante il progetto per la realizzazione del nuovo casello autostradale di Bossarino e delle opere di collegamento al sistema portuale di Vado Ligure”.

Lo ha affermato Santi Casciano, amministratore delegato di Vado Gateway e di Refeer Terminal.

“Come abbiamo da sempre evidenziato – ha proseguito Casciano – il nuovo casello di Bossarino è un’opera che attendiamo da anni di grande importanza per i terminal di Vado Ligure e, più in generale, per l’intero territorio”.

“Dopo questo passaggio confidiamo che l’iter per la sua realizzazione possa procedere speditamente, in modo da poter beneficiare nella nostra operatività quotidiana di tutte le ricadute positive derivanti dalla sua entrata in funzione” ha concluso l’Ad Casciano.