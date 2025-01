Carcarese, inizio di 2025 da campione d’inverno. Giribaldi: “Vincere aiuta a vincere, conquistati tre punti fondamentali”

Carcarese. Una vittoria pesante. Domenica pomeriggio le squadre componenti il panorama dilettantistico locale hanno salutato l’avvento del 2025 scendendo in campo in occasione del weekend che ha preceduto l’Epifania. Tra i verdetti emersi c’è stato quello riguardante la Carcarese, squadra laureatasi campione d’inverno nel girone “A” del campionato di Promozione.

Per mandare in estasi l’ambiente biancorosso è bastata una rete di Mombelloni, un gol che ha permesso alla squadra allenata da mister Michele Battistel di completare la rimonta ai danni del Legino imponendosi nei confronti dei verdeblù con il risultato di 2 a 1. Oltre all’allenatore della Carcarese, al termine del match è intervenuto anche Luca Giribaldi, da anni uno dei principali punti di riferimento all’interno dello spogliatoio del sodalizio valligiano.

“Abbiamo conquistato tre punti fondamentali – ha commentato l’estremo difensore biancorosso – perché sono arrivati in una partita in cui non abbiamo espresso il nostro gioco migliore, ma alla fine nel calcio per ottenere i tre punti conta chi fa un gol più degli altri e noi ci siamo riusciti”.

“Mi dispiace – ha proseguito l’intervistato – per aver subito il primo gol della stagione però non giochiamo uno sport singolo ma di squadra. L’importante era raggiungere la vittoria e ce l’abbiamo fatta nonostante non fossimo nel nostro fortino”.

Infine Giribaldi ha concluso il proprio intervento guardando al futuro: “Sono convinto che vincere aiuti a vincere. Abbiamo iniziato bene il 2025, ora cerchiamo di continuare sempre così”.