Carcare, truffatori a bordo di un’auto bianca colpiscono in pieno centro

Carcare. “Sono dell’acquedotto, purtroppo c’è un problema ai filtri e devo prendere un campione dal suo rubinetto per verificare che l’acqua sia potabile”. E’ con questa scusa che un uomo, aiutato da un complice, si è introdotto questa mattina in casa di un anziano, nel centro di Carcare, con intenzioni tutt’altro che buone.

La vittima della truffa stava rincasando con la spesa e, forse confuso da un tesserino esibito seppur falso, ha accolto il sedicente operatore. Si è chiuso la porta alle spalle e ha accompagnato l’uomo in cucina, il quale ha finto di eseguire dei controlli. Poco dopo è suonato il campanello e sulla soglia di casa c’era un tizio con oggetti in mano trafugati dalla sua abitazione, una cornice, un quadro e un portagioie, che, avrebbe detto, di aver recuperato da un ladro in fuga.

L’anziano, a quel punto, ha voluto chiamare i carabinieri e i due, sia quello che era in casa sia l’altro, si sono dati alla macchia, a bordo di un’utilitaria bianca, fortunatamente senza gravi conseguenze. Da una ricostruzione, probabilmente, la persona già in casa potrebbe aver distratto la sua “preda” e aver agevolato l’ingresso del complice, libero di muoversi tra le stanze. Una volta uscito dall’alloggio con alcuni oggetti il tentativo sarebbe stato quello di imbonirsi l’uomo, avvisandolo del furto e millantando di essere il buon samaritano che lo aveva sventato, magari per aiutarlo a verificare in posti più segreti se mancavano soldi o preziosi. Secondo indiscrezioni sembrerebbe che lo stesso mezzo si aggirasse nella zona già nei giorni scorsi, e che i malintenzionati avessero provato ad entrare in un altro alloggio senza, però, riuscirci.

La vicenda è stata esposta ai Carabinieri, alla ricerca di telecamere di privati che abitano nei pressi dei malcapitati nella speranza che abbiano ripreso la targa e il modello dell’auto con cui sono fuggiti i truffatori. Dalle forze dell’ordine l’invito di prestare attenzione e di segnalare la presenza di persone sospette.