Carcare, inaugurata la nuova sede della Protezione Civile. Ripamonti: “Regione al lavoro per contrastare il dissesto idrogeologico”

Carcare. Sono stati inaugurati nel pomeriggio di ieri, giovedì 16 gennaio, a Carcare, all’interno della struttura Polifunzionale del Comune, la nuova sede della Protezione Civile e il nuovo Centro Operativo Comunale (COC). Il taglio del nastro, alla presenza tra gli altri dell’assessore regionale Paolo Ripamonti, è stato preceduto dal convegno “Dissesto idrogeologico, lavoro e politiche industriali in Valbormida” dedicato ai temi di rilancio industriale, occupazione e investimenti per la sostenibilità.

“Un ulteriore momento di condivisione con il territorio per affrontare le priorità dell’entroterra. Come Regione Liguria stiamo lavorando per mettere a terra sostegni attraverso bandi e rifinanziamenti alle aziende. L’obiettivo è garantire la piena ripresa dell’Area di Crisi Complessa del Savonese, che è tra le più performanti d’Italia, garantendo massima vigilanza sulle vertenze sindacali come Funivie e Piaggio Aerospace”. Queste le parole dell’assessore regionale alle Aree di Crisi Complessa Paolo Ripamonti nel corso del convegno organizzato da Cgil Liguria e Savona.

“Esprimo inoltre solidarietà – ha aggiunto Ripamonti – alle lavoratrici e ai lavoratori che stanno vivendo momenti difficili a causa dell’alluvione dello scorso ottobre. In questo senso, l’apertura di una nuova sede della Protezione Civile a Carcare è un segnale di forza per tutto il territorio. A tutti i volontari auguro, da parte mia e dell’assessore Giacomo Giampedrone, buon lavoro”.