Carcare in lutto per la morte della 26enne Matilda Baldessari

Carcare. Anche il cielo oggi piange per la notizia della scomparsa di Matilda Baldessari, la giovane ventiseienne di Carcare che ha perso la sua battaglia contro un male incurabile e si è spenta all’ospedale San Paolo di Savona.

La ragazza ha combattuto per mesi “come una leonessa”, dicono gli amici e gli affetti più cari, ma non è riuscita a sconfiggere la malattia che se l’è portata via nel fiore dei suoi anni.

Matilda studiava a Roma, stava frequentando l’università a La Sapienza per conseguire la laurea magistrale in lingue orientali dopo aver ottenuto la triennale a Venezia. Il Giappone era la sua grande passione, conoscere bene soprattutto la lingua ma anche la cultura nipponica erano i suoi obiettivi. Lascia la mamma, Ilaria, il papà, e la sorella minore Elisa. Cordoglio e commozione in tutta la comunità, a partire dal sindaco Rodolfo Mirri che ha affidato alle pagine social un messaggio di vicinanza alla famiglia: “Siamo tutti sconvolti per la scomparsa della giovane. Esprimo a nome di tutta l’Amministrazione comunale cordoglio e partecipo commosso al triste lutto che ha colpito la famiglia di Matilda. Noi tutti con il cuore, affranti, abbracciamo i suoi cari per questa perdita. Non ci sono parole in certi momenti ma solo il fortissimo dolore che possiamo condividere con i famigliari a cui va la nostra vicinanza”.

Il funerale sarà celebrato sabato mattina, 11 gennaio, nella chiesa parrocchiale di Carcare, alle ore 10.