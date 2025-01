Capodanno di alcol e “botti”: cassonetti a fuoco, incendi di bosco, risse tra ubriachi e panico in un ristorante di Alassio

Savona e provincia. Notte di superlavoro, come spesso accade a Capodanno, per i vigili del fuoco e i soccorritori del 118. Tra persone ubriache e incendi dovuti ai botti, infatti, sono numerosi gli episodi di cronaca in tutta la provincia.

I pompieri hanno dovuto spegnere diversi cassonetti a fuoco, e nel momento in cui scriviamo (ore 2 di notte) sono impegnati a spegnere due diversi incendi di bosco: il primo a Savona, in via San Nazario, e il secondo a Urbe, in zona San Pietro d’Olba. Vegetazione in fiamme anche ad Alassio, dove da poco è stato spento un incendio dovuto probabilmente a una lanterna cinese.

Quanto ai medici del 118, numerose le chiamate nelle prime due ore del nuovo anno, molte per intossicazione etilica. In due casi tra le persone ubriache sono scoppiate delle risse: è successo a Varazze e a Pietra Ligure (foto in alto).

Ad Alassio, invece, attimi di panico quando una persona ha fatto esplodere un “botto” (forse una bomba-carta) nei pressi di un ristorante. Lo spavento ha causato momenti concitati nel corso dei quali una persona è caduta e si è fatta male ad una gamba.

Fortunatamente, ad ora, non si registrano comunque episodi con feriti di particolare gravità.