Caos treni: ritardi e cancellazioni sulla linea Milano-Genova

Liguria. Circolazione ferroviaria sospesa stamattina nel nodo di Milano sulle linee Milano-Genova, Milano-Venezia e Milano-Bologna. Poco prima delle 8.00, secondo quanto riferito da Trenitalia, si è verificato un problema tecnico alla linea elettrica che ha interessato una parte dei binari di Milano Centrale. Le cause sono in corso di accertamento.

I collegamenti da e per Venezia, Bologna e Genova sono stati fortemente rallentati e, per limitare i disagi, alcuni treni hanno effettuato la fermata nelle altre stazioni milanesi o hanno subito limitazioni di percorso. La linea da e per Torino è stata sempre attiva.

I tecnici di Rfi sono intervenuti per effettuare le opportune verifiche tecniche alla linea elettrica e dalle 10.30 la circolazione ferroviaria è ripresa gradualmente per i collegamenti da e per Venezia e Genova, mentre è in corso l’intervento dei tecnici di RFI per ripristinare la piena funzionalità anche della linea elettrica per i collegamenti da e per Bologna.

Potenziata l’assistenza, anche con kit e generi di conforto, e le informazioni a bordo treno e in tutte le stazioni interessate dai ritardi.

Trenitalia ha disposto il rimborso integrale del biglietto per tutti i passeggeri che hanno rinunciato al viaggio o che non sono riusciti a partire o arrivare a destinazione.

I treni coinvolti sulla linea Milano-Genova

Il treno Frecciarossa 9710 Genova Brignole (6:58) – Venezia Santa Lucia (11:12) oggi non ferma a Milano Centrale.

Il treno Intercity 657 Milano Centrale (8:05) Grosseto (14:45) oggi ha origine da Pavia, mentre il treno Intercity 652 La Spezia Centrale (4:56) – Milano Centrale (8:22) oggi termina la sua corsa a Pavia.

Il treno IC 658 Livorno Centrale (5:15) – Milano Centrale (10:00) oggi termina la corsa a Pavia.

I passeggeri diretti a Milano Centrale possono proseguire il viaggio con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno IC 657 Milano Centrale (8:05) Grosseto (14:45) oggi ha origine da Pavia.

I passeggeri in partenza da Milano Centrale e Milano Lambrate possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno IC 659 Milano Centrale (9:10) – Genova Piazza Principe (10:44) oggi è cancellato.

I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno IC 637 Milano Centrale (11:10) – Genova Piazza Principe (12:44) ha origine da Pavia.

I passeggeri in partenza da Milano Centrale possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno IC 631 Genova Piazza Principe (11:19) – Milano Centrale (12:55) oggi è cancellato.

I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

I passeggeri da e per Milano Centrale possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia.

Disagi in Liguria per lo stop alla linea Genova-Ventimiglia

In questo weekend tra l’altro si ripetono i disagi per l’interruzione totale della linea tra Cogoleto e Genova Sestri Ponente dovuta ai lavori del nodo ferroviario. Nelle tratte interessate alle modifiche alla circolazione è istituito un servizio con bus con aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale. I posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto, Trenitalia consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non sono ammessi animali di grossa taglia eccetto i cani da assistenza.

Ghio (PD): “Situazione inaccettabile, Salvini impegnato nella propaganda”

”Anche oggi, a seguito di problemi nel nodo di Milano, i treni sono nel caos a tal punto che Trenitalia con un messaggio chiede di evitare gli spostamenti. Cancellazioni, ritardi, mancanza di informazioni, una nuova giornata di ordinaria follia per chi deve viaggiare in diverse regioni italiane, a partire dalla Liguria. Una situazione inaccettabile che mette in grave difficoltà i cittadini che devono usare il treno per studio, lavoro, per spostarsi e che sta diventando cronica come l’inadeguatezza del ministro Salvini, impegnato nella solita propaganda e non nel miglioramento della crisi della mobilità ferroviaria”, così la vicepresidente del gruppo Pd alla Camera e componente della commissione Trasporti Valentina Ghio.