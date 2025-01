Caos treni, ripresa la circolazione tra Savona e Pietra Ligure: 45 tecnici al lavoro per ripristinare la linea

Liguria. E’ ripresa alle ore 16.45 la circolazione tra Savona e Pietra Ligure sospesa dalle ore 6.45 per un inconveniente tecnico alla linea di alimentazione elettrica.

Dalle ore 12.10 la circolazione ferroviaria era tornata regolare tra Savona e Cogoleto, tratta anch’essa interessata dal guasto alla linea di alimentazione elettrica.

Circa 45 i tecnici di RFI impegnati dalle prime ore della giornata per ripristinare la piena funzionalità della linea risultata danneggiata dopo il passaggio, in successione ravvicinata, di due treni provenienti da Savona, con conseguente disalimentazione automatica di tutta la tratta Savona – Finale e danneggiamento della linea che si è esteso a tutta la tratta all’interno della galleria “Caprazoppa” tra Finale e Borgio Verezzi, lunga 1136 metri a semplice binario, rendendo le attività di ripristino particolarmente impegnative e complicate. Entrambi gli eventi sono in corso di approfondimento per esaminarne le cause.

Nel periodo dell’interruzione Trenitalia ha garantito la mobilità con un servizio bus a supporto nelle diverse tratte mentre per i viaggiatori che non hanno potuto usufruire del servizio di trasporto è previsto il rimborso integrale del biglietto.