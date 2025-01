Caos treni, lo sfogo di un pendolare: “Situazione vergognosa, ennesima giornata di ritardi”

Mi trovo a dover denunciare la situazione di vero e proprio collasso del servizio ferroviario che coinvolge sicuramente i pendolari della tratta Savona-Genova e che vivo in prima persona.

Dall’inizio del nuovo anno sostanzialmente, nei giorni feriali, nel 50% dei casi c’è stato un problema che ha riguardato il viaggio di andata o di ritorno. In pratica i lavoratori pendolari come gli studenti arrivano in stazione al mattino e nella metà dei casi non riescono ad arrivare a destinazione all’orario previsto.

È una situazione vergognosa, oggi per quanto mi riguarda la goccia che ha fatto traboccare il vaso: doppio guasto tra Albenga e Loano e a Recco. Tutti i treni in direzione Genova in partenza dell’estremo ponente con ritardo superiore ai 40 minuti: alla mia richiesta di far partire un convoglio da Savona in sostituzione la risposta è che non avevano convogli a disposizione per cui abbiamo dovuto attendere il primo treno programmato in partenza da Savona 40 minuti dopo. È vergognoso che non esista un piano sistematico di emergenza che entri in azione ogni qualvolta ci sia un problema, visto che gli imprevisti sono all’ordine del giorno.

A questo si aggiunge uno stato della stazione di Savona pessimo. In particolare la banchina tra i binari due e tre ha delle enormi infiltrazioni nel tetto: quando piove sostanzialmente è come non avere un tetto sopra la testa. E si tratta della stessa azienda perché tutte le società che si occupano del trasporto ferroviario stanno sotto FS.

Altra cosa da automatizzare è il rimborso dei viaggi ogni qualvolta ci sia un problema aumentando i risarcimenti. È assurdo ancora che dobbiamo chiedere il rimborso della quota degli abbonamenti che regione avrebbe ottenuto da Trenitalia, sterilizzando gli aumenti.

Ancora una stoccata al comune di Savona che deve mettere a disposizione più posteggi auto per i pendolari visto che alcuni sono stati persi con la finta pista ciclabile in via Pirandello. Alcuni potrebbero essere recuperati in via Vittime di Brescia nel breve periodo mentre un posteggio potrebbe essere costruito nella zona degli Orti Folconi.

Federico Mij, pendolare e consigliere comunale a Savona