Caos treni, l’emergenza arriva in Consiglio regionale: “Misure immediate per risolvere i disagi”

Liguria. Sarà discussa martedì, in Consiglio regionale, l’interrogazione presentata da Jan Casella (AVS) sull’emergenza ferroviaria nel ponente ligure, per chiedere alla giunta Bucci misure concrete per risolvere i disagi.

“Ormai tutte le settimane, si registrano blocchi della circolazione sulle ferrovie liguri, in particolare nel ponente savonese. L’ultima giornata drammatica per i pendolari è stata quella di lunedì 20 gennaio, con treni cancellati e ritardi di ore per i viaggiatori a causa di un guasto sulla linea tra Finale Ligure e Savona”, dichiara il consigliere regionale di AVS.

“Avevamo già segnalato il problema nelle scorse settimane e l’assessore regionale ai trasporti Scajola aveva annunciato la creazione di una task force per fronteggiare gli imprevisti. Vorremmo sapere quali sono stati i risultati di questa iniziativa perché, al di là degli annunci, ci risulta che le squadre di intervento per le emergenze siano ridotte all’osso e questo causa gravi ritardi quando si tratta di intervenire con urgenza”, spiega Jan Casella.

“Ormai la frequenza delle interruzioni ferroviarie è diventata così elevata che il problema è strutturale. Chiediamo quindi all’assessore regionale quali risultati abbia prodotto la task force annunciata e quali azioni concrete abbia intrapreso Rfi per migliorare il servizio.

“Negli ultimi mesi, molti lavoratori hanno dovuto prendere giorni di ferie perché sono rimasti bloccati in stazione. Per lo stesso motivo, tanti studenti hanno dovuto rinviare gli esami universitari e numerosi pazienti hanno perso il turno per le visite mediche prenotate e hanno dovuto rimettersi in lista d’attesa”.

“Sono situazioni inaccettabili, considerato che la giunta Toti, nel 2018, ha firmato un contratto di servizio con Trenitalia da un miliardo e mezzo di euro fino al 2032” conclude il consigliere regionale di AVS.