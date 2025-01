Caos treni in Consiglio regionale, Casella (AVS): “Chiarezza sui cantieri, i lavoratori trascorrono le ferie in treno”

Liguria. Il consigliere regionale Jan Casella (AVS) ha chiesto quali risultati abbia prodotto fino ad oggi la task force richiesta dall’assessore regionale ai trasporti e se, dopo la richiesta di predisposizione di personale dedicato alla gestione delle emergenze che interessano la rete ferroviaria ligure, siano seguite azioni concrete da parte di RFI. Il consigliere ha rilevato che le criticità abbiano assunto un carattere strutturale e non emergenziale.

“I ritardi hanno raggiunto livelli inaccettabili. Possiamo citare centinaia di esempi. Per colpa dei rallentamenti sulle ferrovie liguri, molti lavoratori arrivano in ritardo e si vedono ridurre le ore di ferie. È intollerabile che queste persone trascorrano le loro ferie su un vagone oppure in stazione ad attendere un treno, che non si sa neppure se arriverà. Alcuni studenti del ponente stanno pensando di lasciare l’università, perché non riescono ad arrivare in tempo per le lezioni e le famiglie non hanno la disponibilità economica per pagare un affitto a Genova. E dobbiamo ricordarci dei tanti pazienti che hanno perso la prenotazione per visite ed esami medici, perché arrivati tardi in ospedale, e hanno dovuto rimettersi in lista d’attesa”, dichiara Jan Casella.

“Siamo insoddisfatti per il servizio ferroviario, di cui si occuperà il consiglio regionale straordinario di martedì prossimo. Sul piano economico, a subire i danni più gravi è il turismo, sia per le ripercussioni patite dai visitatori sia per la pessima immagine fornita all’esterno dalla nostra regione. E sono molto preoccupato per i giovani liguri, che usano il treno per spostarsi per motivi di studio e lavoro: se per loro sarà sempre così difficile muoversi in Liguria, aumenterà la loro volontà di emigrare”, denuncia il consigliere regionale di AVS.

E lancia un appello alla giunta regionale. “Ci deve essere la massima chiarezza sulla programmazione dei cantieri sulle ferrovie liguri, per consentire alle persone di organizzare in anticipo i propri spostamenti. Gli incidenti sono imprevedibili, anche se ultimamente si stanno verificando con eccessiva frequenza. Gli interventi di manutenzione, invece, si possono pianificare”, conclude Jan Casella.

L’assessore ai trasporti Marco Scajola ha ricordato di avere creato una task force che ha richiamato RFI alle proprie responsabilità e all’adozione di personale aggiuntivo alle manutenzioni e ha illustrato in aula la relazione di RFI in risposta alle sue richieste. L’assessore ha ricordato di avere anche chiesto il potenziamento della comunicazione all’utenza in caso di guasti e altri disguidi.