Liguria. Dopo l’ennesima giornata di passione a danno dei viaggiatori della Liguria a causa della disalimentazione elettrica della linea tra Savona e Finale Ligure, scende in campo Assoutenti che denuncia i gravissimi disservizi registrati oggi a danno di migliaia di cittadini e chiede ristori immediati per gli utenti coinvolti.

“E’ evidente che di fronte ai pesanti problemi registrati oggi sul fronte ferroviario in Liguria, il solo rimborso del biglietto in favore dei passeggeri coinvolti non sia più sufficiente, e serva prevedere indennizzi automatici parametrati ai disagi subiti dai cittadini – afferma la vicepresidente di Assoutenti Liguria, Rosanna Stifano – Pensiamo a chi ha perso un giorno di lavoro, un appuntamento importante, una visita medica o una giornata di scuola, soggetti che devono essere risarciti direttamente da Rfi, società responsabile dell’infrastruttura ferroviaria che non può più nascondersi dietro le aziende di trasporto”.

“In tale direzione chiediamo l’apertura urgente di un tavolo di conciliazione volto a definire i ristori da riconoscere ai viaggiatori danneggiati e, qualora dovessero proseguire i disservizi ferroviari, siamo pronti a presentare un esposto alle Procure della Repubblica competenti per la Liguria per il reato di interruzione di pubblico servizio sulla base dell’art. 340 del Codice Penale” aggiungono i rappresentanti di Assoutenti, pronti a dare battaglia.

“Quanto accaduto oggi sulla linea ligure si aggiunge ad una lunga serie di disagi registrati nelle varie regioni italiane e che impongono l’adozione di misure immediate tese a tutelare i diritti degli utenti – afferma poi lo stesso presidente nazionale Assoutenti, Gabriele Melluso – Per questo chiediamo l’intervento del presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, affinché solleciti a livello nazionale un incontro tra associazioni dei consumatori, enti locali e i vertici delle Ferrovie volto a studiare un piano straordinario per ridurre i problemi sulla rete ferroviaria e limitare i disagi per i viaggiatori”.

“Inoltre è necessario studiare forme di indennizzo come avvenne nel 2017 per il caso dell’algoritmo sbagliato e affrontare il nodo dei tanti cantieri aperti oggi sulle rotaie” conclude.

guarda tutte le foto 9



Treni, circolazione ferroviaria sospesa: guasto alla linea elettrica tra Savona e Finale

E interviene anche l’assessore regionale Marco Scajola, commentando la giornata di forti disagi dovuta a guasti infrastrutturali sulla tratta ferroviaria ligure: “I liguri non si meritano un trattamento del genere, la situazione è vergognosa. I guasti infrastrutturali sono ormai, purtroppo, all’ordine del giorno, siamo stufi”.

“I cittadini che oggi hanno preso o tentato di prendere il treno devono essere immediatamente risarciti e sarebbe anche il caso che Rfi e Trenitalia prevedessero ulteriori gratuità per gli utenti come compenso morale per quanto subito. Il tema è nazionale, non solo ligure”.

“Auspico per questo la convocazione di un tavolo che coinvolga il Governo, le Regioni, Trenitalia e Rfi per trovare soluzioni nel più breve tempo possibile, così non si può andare avanti” conclude l’assessore Scajola