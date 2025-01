Caos autostrade e ambulanze bloccate, la Liguria chiederà i soldi dell’elisoccorso: “Spese triplicate”

Liguria. La giunta Bucci interverrà nei confronti di Autostrade per coprire i maggiori costi sostenuti per l’elisoccorso, date le condizioni critiche della rete in Liguria. È quanto prevede un ordine del giorno presentato da Stefano Giordano del M5s, approvato all’unanimità in Consiglio regionale.

“I costi di elisoccorso ed eliambulanza suddivisi tra convenzione con i vigili del fuoco e appalto con Airgreen sono triplicati dal 2018 ad oggi – rileva Giordano -. A seguito di confronto con i responsabili del servizio di urgenza ed emergenza medica 112-118 è stato evidenziato come l’utilizzo del suddetto soccorso venga utilizzato con maggiore frequenza a causa delle condizioni delle autostrade liguri. Questi costi ricadono su un capitolo di spesa già in affanno quale la sanità”.

Col provvedimento sostenuto da tutti i gruppi, il presidente Bucci e la giunta si impegnano anzitutto “a dar mandato agli uffici preposti affinché analizzino l’utilizzo del servizio di elisoccorso ed eliambulanza in virtù dei protocolli”, e quindi a coinvolgere Aspi per avviare “un protocollo d’intesa in grado di finanziare questo capitolo di spesa causato dalle criticità della rete autostradale ligure”.

Il documento arriva due settimane dopo l’ordine del giorno promosso dal Pd con cui la Liguria ha chiesto all’unanimità “l’esenzione o la significativa riduzione del pagamento del pedaggio come forma di risarcimento per i quotidiani e perduranti disagi” provocati dai cantieri autostradali.

Una battaglia sposata anche dal presidente Marco Bucci: “Sulla base di quello che è successo coi treni è giunto il momento di far sentire la nostra voce“.