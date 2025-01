Savona/Val Bormida. Dopo il sopralluogo congiunto lungo la A6 Torino-Savona, i Presidenti delle Province di Savona, Pierangelo Olivieri, e di Cuneo, Luca Robaldo, pubblicano oggi il video-documento dell’iniziativa, testimoniando in modo diretto le criticità che ogni giorno automobilisti, lavoratori e imprese sono costretti ad affrontare.

“Partiti rispettivamente da Savona e Mondovì, i due Presidenti si sono dati appuntamento a Millesimo, attraversando in prima persona uno dei tratti autostradali più problematici del Nord Italia – spiegano dalla Provincia di Savona -. Il viaggio ha messo in evidenza non solo i rallentamenti e le deviazioni, ma anche l’effetto di questi disagi sulla sicurezza stradale e sull’economia dei due territori, penalizzando il turismo e gli scambi commerciali tra Liguria e Piemonte”.

Il video, pubblicato sui profili social ufficiali delle due Amministrazioni, racconta attraverso una intervista doppia i momenti più significativi del sopralluogo: “Un format innovativo, pensato per offrire una visione chiara e immediata della situazione, dando voce a chi si fa portavoce di queste problematiche ai tavoli istituzionali”.

“Abbiamo percorso l’autostrada come automobilisti comuni e abbiamo constatato che la situazione è insostenibile. I cantieri sono necessari, ma le condizioni attuali della A6 non garantiscono più una viabilità sicura ed efficiente. Con questo video vogliamo continuare a sensibilizzare chi ha il dovere di trovare soluzioni concrete e rapide”, commenta il Presidente Olivieri.

“Abbiamo voluto documentare questi disagi in modo diretto e innovativo, perché le istituzioni devono essere vicine ai cittadini. L’autostrada deve essere sicura e proporzionata al servizio che offre. Il nostro impegno è ottenere risposte e interventi per migliorare la situazione il prima possibile.” conclude il Presidente Robaldo.