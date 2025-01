Canoni demaniali marittimi, Pastorino (PD) a Giorgetti: “Sempre più alti, così l’associazionismo muore”

Liguria. “Pare chiaro e auspicabile, come detto oggi dal ministro Giorgetti in risposta alla mia interrogazione sui canoni minimi demaniali marittimi, che sia necessaria una disciplina specifica sulle attività per l’utilizzo del demanio marittimo e fluviale”. Così il deputato ligure del Partito Democratico Luca Pastorino nel question time sulla sua interrogazione al ministro dell’Economia Giorgetti sui canoni minimi demaniali marittimi.

“Se una disciplina ci deve essere, ricordo però il grande paradosso di oggi in cui l’associazione sportiva senza fini di lucro paga canoni demaniali come un pertinenziale, se non addirittura di più. E allora, oltre a ribadire la richiesta di canoni contenuti per le piccole associazioni ricreative e sportive, chiedo al ministero di far presto perché il canone quest’anno è ancora più alto. Aggiungo che si ha sempre più difficoltà a trovare persone disponibili a impegnarsi nell’associazionismo e nel volontariato a tutti i livelli”.

“Proprio per questo le associazioni sportive e ricreative vanno salvaguardate, anche dal punto di vista di un canone demaniale agevolato, perché parte importante della vita di persone di tutte le età e su tutto il territorio nazionale. Riproporrò una nuova interrogazione tra qualche mese, nella speranza che, dopo tre anni di richieste e di confronti, si possa arrivare a una disciplina di settore ma anche a un intervento economico non più rimandabile”.