Campionato Invernale del Ponente, bel weekend di vela a Varazze

Varazze. Sabato 11 e domenica 12 gennaio, a Marina di Varazze, si sono svolte la quinta e la sesta giornata di regate della XXXIV edizione del Campionato Invernale del Ponente, dopo la pausa natalizia.

L’evento è stato organizzato dal Comitato dei Circoli del Ponente, formato dal Varazze Club Nautico, dal Club Nautico di Celle e dalla LNI Savona. Le regate si sono svolte nelle acque di Varazze e Celle.

Come riporta Ponente Varazzino, la tramontana ha regnato indiscussa per tutti e due i giorni di regata, pertanto, il sempre pronto comitato di regata presieduto da Roberto Goinavi, ha potuto portare a casa due bellissime prove, iniziate tutte e due in perfetto orario.

Tra gli ORC Sarchioapone Fuoriserie di Dubbini Gianluigi, anche dopo queste due giornate, si conferma saldamente al vertice della classifica generale, seguita da Spirit of Nerina di Paolo Sena e da Sangria di Carlo Tadeo.

In Gran Crociera, Mediterranea di Marco Pierucci conduce sempre la classifica generale, mentre seconda, a pari punti con la terza, seguono Soffio di Massimiliano Casiroli e Manicchia di Oscar Elia Bonetti.

Per i J24 Nuvola Rossa di Massimo Angeleri primeggia la classifica generale, seguono Bella Storia di Mauro Benfatto e Crostino di Paolo Crestini.

La classifica è ancora molto aperta e combattuta, pertanto gli organizzatori danno appuntamento a domenica 26 gennaio con la settima giornata di regate.