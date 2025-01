Campionati Italiani di Cucina, inizia il conto alla rovescia per il team Liguria della Federazione Italiana Cuochi

Liguria. Inizia il conto alla rovescia per la partecipazione del team Liguria della Federazione Italiana Cuochi ai prossimi Campionati Italiani di Cucina, che si svolgeranno a Rimini dal 16 al 18 febbraio.

Le prime prove generali si sono tenute in occasione della cena di autofinanziamento, sold-out, presso l’Istituto Alberghiero Marco Polo di Camogli. Qui il Presidente regionale Alessandro Dentone ha rivolto il suo primo ringraziamento all’istituto per l’ospitalità.

La serata ha registrato picchi di alta soddisfazione grazie a un menù ricco, variegato e all’insegna del territorio.

La serata ha visto anche la partecipazione del Presidente della Regione, Marco Bucci, che ha presenziato nonostante un infortunio.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Presidente dell’Unione Regionale Cuochi, Alessandro Dentone: “Un momento importante per la nostra squadra in vista di un 2025 che si preannuncia denso di avvenimenti, come la partecipazione a questi campionati nazionali, che ritorna dopo dieci anni di assenza. Ma non solo, perché anche quest’anno saremo protagonisti, come nella scorsa edizione, al Festival di Sanremo, per far conoscere al mondo intero le caratteristiche uniche della cucina ligure. Tutto questo, però, con lo sguardo rivolto al grande appuntamento che ci attende: la Festa del Cuoco, che Genova ospiterà dall’11 al 14 ottobre prossimi”.

La compagine ligure parteciperà in diverse discipline e categorie:

Cucina calda

Street food

Concorso dedicato alle Lady Chef

Miglior allievo

Mistery Box

Coprendo quasi tutte le competizioni previste.

Un team forte e preparato che ha bisogno del supporto di molti. In questo senso, il Presidente Dentone ha ringraziato: la Camera di Commercio di Genova, la Camera di Commercio Riviere di Liguria, la Regione Liguria e la Fipe-Confcommercio, grazie all’importante accordo siglato qualche mese fa. Al fianco del team, come sempre, anche il Consorzio del Basilico Genovese DOP e l’Olio DOP Riviera Ligure, che, nell’ambito del progetto “Assaggia la Liguria”, garantiranno la valorizzazione delle specialità liguri.

Un ringraziamento speciale va anche a: Rossocarne di Mauro Tedone, per la fornitura della carne necessaria alle competizioni, Vera Idea di Sestri Levante, Ditta Gallo di Finale Ligure e il Caseificio Val d’Aveto.

I prossimi appuntamenti si svolgeranno:

5 febbraio al Vascello Fantasma di Laigueglia

12 febbraio a Villa Ormond, all’interno del villaggio in occasione del Festival di Sanremo

L’entusiasmo e la preparazione del team Liguria sono palpabili, pronti a rappresentare al meglio la propria regione in un’importante kermesse culinaria.