Camion con motrice contro guard rail, traffico in tilt sulla A10

Albisola. Incidente stradale questa mattina sull’autostrada A10, nel tratto tra Albisola e Celle Ligure, in direzione Genova.

Secondo quanto appreso, intorno alle 11 e 30, un camion con motrice è andato ad impattare contro il guard rail, dopo che il conducente ha perso il controllo del mezzo pesante per cause ancora in via di accertamento.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei vigili del fuoco, dei sanitari e di personale di Autostrade per l’Italia.

Per il guidatore nessuna grave conseguenza a seguito del sinistro.

Disagi, invece, alla viabilità autostradale nella tratta interessata, con traffico in tilt e code per i veicoli in transito.

Sono in corso le operazioni di rimozione del mezzo incidentato e la relativa messa in sicurezza viaria.