Calizzano, un aiuto per Celeste e Federica nel ricordo di Claudio Garassino (Gaiàn)

Calizzano. La morte improvvisa di Claudio Garassino, per tutti Gaiàn, il 54enne vittima di un tragico infortunio sul lavoro, ha lasciato tutta la comunità calizzanese scossa e rattristata per la perdita di una persona generosa, sempre disponibile e solare.

In molti si sono stretti attorno alla sua famiglia, alla compagna Federica e alla piccola Celeste, “La Tribù del Sole”, come amava definirla lui, ovvero un concetto di esistenza e di serenità che Claudio concepiva per il suo nido famigliare. Per questo motivo alcuni amici hanno deciso di sostenerla e supportarla con una raccolta fondi tramite la piattaforma GoFoundMe destinata alla famiglia e contribuire in futuro alle necessità della figlioletta.

Ecco le motivazioni della mission benefica: “A Calizzano, Claudio manca già a tutti. Era un uomo dal cuore grande, l’amico che tutti avremmo voluto avere, un papà premuroso e un compagno attento e dolce per Federica. Insieme avevano realizzato un sogno: La Tribù del Sole, un angolo di paradiso dove l’amore per gli animali e i valori autentici della vita si respiravano ovunque e tutti si sentivano amati. Il 10 gennaio, Claudio ci ha lasciati improvvisamente a causa di un tragico incidente, lasciando increduli e addolorati tutti coloro che lo conoscevano. Un vuoto incolmabile, assurdo, testimoniato dall’immenso affetto dell’intera comunità attonita per la perdita di colui che il sindaco stesso ha definito “custode dei valori locali”. Ora Federica e la piccola Celeste, di soli 4 anni, affrontano un futuro senza quell’amorevole papà che affettuosamente ogni sera sussurrava “Buonanotte, mio amor”. Nulla potrà portarlo indietro, tuttavia noi tutti insieme possiamo ricordarlo e sostenendo la sua grande famiglia. Con il tuo sostegno, vogliamo: supportare Federica e Celeste nelle spese quotidiane e nelle difficoltà economiche causate da questa tragica perdita: garantire un futuro sereno a Celeste, che crescerà con il ricordo di un padre straordinario; mantenere vivo il sogno di Claudio, aiutando “La Sua Tribù” a continuare a essere quel mondo speciale che loro avevano creato con tanto amore. Come puoi fare la differenza: un piccolo gesto da parte di ognuno di noi può fare molto. Contribuire con una donazione, grande o piccola, significa non solo sostenere una famiglia in difficoltà, ma anche onorare la memoria di Claudio e il suo immenso cuore. Raccontiamo a Celeste quanto fosse speciale suo papà attraverso i nostri gesti. Parliamo di lui, sosteniamo lei e Federica in questo percorso difficile e aiutiamole a ricostruire la loro serenità. Grazie di cuore a chiunque vorrà partecipare. Siamo certi che, insieme, possiamo raggiungere un grande risultato!”.