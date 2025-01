Calizzano, è Claudio Garassino per tutti “Gaiàn” l’uomo travolto e ucciso dal trattore

Calizzano. E’ Claudio Garassino, per tutti “Gaiàn“, l’uomo che questa mattina ha perso la vita mentre stava lavorando con il suo trattore in località Le Giaire, dove gestiva un’azienda agricola. Classe 1970, calizzanese da sempre, era una figura molto nota in paese per il suo carattere gioviale e le sue tante passioni, tra le quali la caccia e i cavalli.

In passato lavorava come muratore e artigiano edile, poi, negli ultimi anni, aveva scelto di unire il suo amore per gli animali alle esigenze professionali, aprendo un maneggio e occupandosi della cura e dell’addestramento degli equini insieme alla sua compagna Federica.

Garassino, padre della piccola Celeste di quattro anni, lascia anche, la mamma, il fratello e la sorella. Quest’ultima, insieme alla cognata, è titolare della tabaccheria del paese.

A Calizzano sono tutti rattristati e sconvolti per questa tragica notizia, che è subito rimbalzata in ogni frazione dell’alta valle. La famiglia della vittima è molto nota, e in molti spendono parole di cordoglio per una perdita che lascia amarezza e profonda tristezza.