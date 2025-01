Calciomercato, il Legino svela un nuovo colpo in entrata: Paolo Parente è verdeblù

Savona. Paolo Parente è un nuovo giocatore del Legino. Il classe 1997, reduce dall’esperienza in Eccellenza con la Genova Calcio, approda in verdeblù con l’obiettivo di dare il proprio contributo per una risalita in classifica. I leginesi, al momento, si trovano all’undicesimo posto e con la Superba a pari punti in zona playout. Domenica la partita contro il Finale, che ha 15 punti in classifica, sarà uno scontro diretto importantissimo dove i punti pesano particolarmente

Il comunicato:

La società è lieta di annunciare di essersi aggiudicata le prestazioni sportive del difensore Paolo Parente, classe ’97, proveniente dalla Genova Calcio in Eccellenza.

Cresciuto nel settore giovanile del Genoa, ha militato nelle formazioni della Paganese in Lega Pro e Casale in Serie D. Successivamente, ha indossato le maglie di Vitulazio e Genova Calcio, accumulando esperienza e affinando le sue abilità difensive.

Con questo colpo di mercato, la nostra rosa si arricchisce, con un giocatore di esperienza e tecnica.

In bocca al lupo Paolo non vediamo l’ora di vederti in campo con i nostri colori.