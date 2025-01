Calcio, Serie D. Pietro Biancheri è un nuovo giocatore della Cairese

Cairo. Dopo l’arrivo a Cairo di Cristiano Marsili, ecco un altro rinforzo offensivo per la rosa di Nappi. È infatti notizia di questi minuti l’ingresso in rosa di Pietro Biancheri, attaccante classe 2002 già esperto della categoria ma non del girone. In arrivo dal Club Milano, è cresciuto nelle giovanili di Carpi e Spal, oltre ad aver avuto una parentesi in Serie C con il Piacenza.

Ecco il comunicato del club:

“Pietro Biancheri in gialloblù! L’ A.S.D. Cairese 1919 è lieta di annunciare l’ingaggio dell’attaccante, classe 2002, Pietro Biancheri. Vanta già di numerose esperienze in Serie D con le maglie di Forlì, Dolomiti Bellunesi, Monte Belluna e Club Milano. Per lui anche una parentesi in Serie C con il Piacenza. Da parte di tutta la società, i migliori auguri per una grande stagione in gialloblù!”