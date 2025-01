Calcio, Serie D: Albenga vs Città di Varese LIVE: prima gara del 2025 al Riva per gli ingauni

ALBENGA VS CITTA’ DI VARESE 0 – 4 (17′, 18′ Romero, 32′ Ropolo, 40′ Marangon)

59′ Floris spende un altro cambio, il quarto ad appena 15 minuti giocati. Entra Barzotti per Marchisone.

53′ Doppio cambio per il Varese, fuori Banfi e Valagussa per Malinverno e D’Iglio. Ammonito intanto Molinari per un fallo a centrocampo.

52′ Attenzione all’Albenga, primi due tiri in questo secondo tempo che cercando di salvare un primo tempo mediocre. Ancora Cobuzzi prova da posizione impossibile, dopo una buona costruzione dal limite dell’area.

50′ Primo tiro in porta anzi, in generale, dell’Albenga. Sulla ribattuta di un difensore, Daidola tocca col petto e serve Cobuzzi che calcia, debolmente, verso le braccia di Piras.

48′ Primo cambio della partita per il Varese, fuori Ropolo per Molinari.

45′ Si riprende, palla per l’Albenga.

Secondo tempo

46′ Termina qua il primo tempo tra Varese e Albenga, termina per il momento 0 a 4 il primo tempo qua al Riva.

40′ Altro angolo per il Varese, palla dentro per Marangon! Gran colpo di testa del giovanissimo Marangon che infilza Perucca!

32′ Grandissimo schema su angolo del Varese. Battuta corta lunga sul filo della rimessa dal fondo raccolta da un giocatore ospite che mette dentro e Ropolo ribadisce facilmente in rete! Gol tutto di tecnica, l’Albenga sprofonda ancora di più.

29′ Primo ammonito della partita dopo diversi falli commessi dall’Albenga. Nori stende un giocatore del Varese, scatta decisa l’ammonizione nei suoi confronti.

25′ Banfi dalla distanza, pallone rasoterra e di facile lettura, fuori di qualche metro dalla porta dell’Albenga.

22′ Altro grande cross di Marchisone, gran palla dentro per Romero che prova il piattone al volo e sbatte fuori di pochissimo! Sfiorata la tripletta in 5 minuti.

20′ Angolo per il Varese, pallone dentro all’area e colpo di testa di un giocatore del Varese. Questa volta Perucca si distende bene e riesce a raccogliere il pallone, anche perchè la conclusione era direttamente verso di lui anche se in posizione molto ravvicinata.

18′ Incredibile! Doppietta di Romero in un minuto! Il Varese cala il doppio vantaggio con il cross sul secondo che vede Romero completamente solo.

17′ Marchisone intercetta palla e vede Romero in posizione defilata, tiro rasoterra che finisce in porta! Ecco il primo gol del Varese, scontato per come stava andando la partita .

10′ Pillola che ha ben poco a che vedere con la partita giocata in campo. A quanto si presume dai rumors percepiti sugli spalti, pare che il sindaco abbia preso una piccola posizione sulla questione Albenga. Gli ultras dell’Albenga non sono presenti in curva sud ma nella gradinata dei distinti. La gradinata è chiusa siccome, senza deroga del comune, nella parte sud dello stadio l’accessibilità sarebbe di 0 persone. Quindi senza la firma del numero uno di Albenga, l’affluenza massima per la partita di oggi sarebbe di 99 persone, ma qua allo stadio ci sono, ad una prima contata, 248 persone. Per questo motivo tutti gli spettatori sono stazionati nella gradinata nord. Il motivo di questa decisione è arrivato, da come si evince dai rumors di questi momenti, ad uno screzio tra società e giunta comunale che, per questa partita, si è rifiutata di firmare la deroga per una maggior affluenza allo stadio.

6′ Partita per il momento tutta in mano del Varese. Un paio di occasioni per gli ospiti che non hanno per il momento impensierito troppo la porta coperta da Perrucca.

1′ Si inizia, palla per il Città di Varese subito recuperata dall’Albenga.

Primo tempo

La partita sta per iniziare, ecco le formazioni:

Albenga: 1 Perucca, 2 Gaido, 3 Ennasry, 4 Pezzella, 5 Belgiovine, 6 Armari, 7 Alfano, 8 Cobuzzi, 9 Nori, 10 Ferrarese, 11 Daidola. A disposizione: 12 Galletti, 13 Aboubacar, 14 Peirano, 15 Pezzella, 16 Assini, 17 Monte, 18 Acessi. Allenatore: Gaido.

Città di Varese: 1 Piras, 60 Bonaccorsi, 6 Priola, 3 Rotolo, 2 Vitofrancesco, 21 Marangon, 90 Marchisone, 26 Valagussa, 7 Maccioni, 9 Banfi, 92 Romero. A disposizione: 22 Ferrari, 8 Malinverno, 10 D’iglio, 19 Molinari, 30 Barzotti, 27 Ferrieri, 36 Foti. Allenatore: Floris.

Arbitro dell’incontro il signor Alessandro Nicolai di Pistoia, coadiuvato da Lorenzo Nanniperi di Livorno e Matteo Bertelli di Firenze.

Albenga. Buon pomeriggio cari lettori e ben ritrovati per commentare assieme la prima partita del 2025 dell’Albenga, LIVE e minuto per minuto. Sfida difficile per la squadra ingauna che oggi dovrà affrontare il Città di Varese, quarta della classe a pari merito con il NovaRomentin e che con un pareggio potrebbe salire al terzo posto, con una vittoria invece sarebbe comunque terza ma molto vicina al Vado in seconda posizione. Se il 2024 era terminato nel peggiore dei modi per l’Albenga, oggi potrebbe essere una vera e propria debacle. La prima gara effettiva dei bianconeri era terminata con una sconfitta contenuto per 0-2 contro la Sanremese, squadra storicamente gemellata con gli ingauni. Con una sconfitta oggi, il Città di Varese sarebbe al momento l’unica squadra ad aver battuto l’Albenga sia nel girone di andata che in quello di ritorno. Dal grande esodo di ottobre e da quando Massa ha preso la guida della prima squadra, con Gaido in panchina siccome ha il patentino per la Serie D, l’unica vittoria era arrivata contro il Chieri.