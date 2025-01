Calcio, Serie D. L’Albenga ci prova sul finale ma non basta, il Borgaro vince graziato dall’arbitro

ALBENGA 0 – 1 (45′ Ferram) BORGARO

95′ Termina qua il match, tre punti pesantissimi per il Borgaro, punti altrettanto pesanti persi dall’Albenga.

90′ Adesso le recriminazioni sono tutte verso il direttore di gara per un mancato calcio di rigore nettissimo, mano piena di un giocatore del Borgaro in area. Tutti inveiscono contro l’arbitro, soprattutto in campo dove viene espulso Monte dopo un grande diverbio con l’assistente e con il diretto direttore di gara. Ammonito anche Belgiovine. Intanto la gara prosegue.

80′ Ci prova l’Albenga, in questo finale sembra essersi ripresa molto bene la formazione di Massa.

73′ Cambio per Albenga e Borgaro. Gli ingauni rilevano Assini per Iorio. Gli ospiti tolgono Ferram per Triddico.

68′ Altra occasione per il Borgaro, si è accesa la partita in questi momenti. Intanto i vari appassionati dell’Albenga fuori dallo stadio si sono arrabbiati con le forze dell’ordine per la chiusura dello stadio. Secondo loro, il motivo principale è perchè all’interno dello stabile ci sono persone che, vista l’ordinanza, non dovrebbero starci mentre tanti abbonati (e tifosi in generale) sono a vedere la partita fuori dallo stadio

65′ Grande occasione per l’Albenga, pallone rimpallato, ingauni a poco dal pareggio.

60′ Albisetti prova la gran botta da almeno 35 metri, pallone che sembrava indirizzato in porta, poi esce comunque di pochissimo.

59′ Cambio per l’Albenga, si rivede in campo uno dei pochi albenganesi rimasti in squadra. Fuori Alfano per Gastaldi.

54′ Grande occasione per il Borgaro, diverse palle gol nel giro di 30 secondi che non hanno però prodotto il vantaggio. Pallone poi recuperato dall’Albenga ma ripreso subito dagli ospiti. Per ora, l’Albenga è totalmente spettatrice.

52′ Gran botta di Zami che si spegne poco fuori la traversa. L’Albenga non sembra essere in partita per questo inizio di secondo tempo.

50′ Montenegro in gol dopo una bella azione manovrata da parte del Borgaro, entrato nel secondo tempo con un appiglio diverso. Questa volta però la rete non è valida per posizione di fuorigioco.

45′ Riprende il match, pallone questa volta subito per gli inguini, riaccompagnati in campo con i soliti urli da parte dei tifosi fuori dal Riva.

Secondo tempo

47′ Termina qua il primo tempo con il Borgaro in vantaggio e i giocatori con Massa presi a parole mentre entrano nel tunnel. “Dimettetevi” questo l’urlo principale che arriva dai tifosi presenti fuori dallo stadio.

45′ Gran passaggio di Edo che taglia tutto il campo, il pallone viene raccolta da Albisetti, spalle alla porta prova a tirare. Attenzione arriva Ferram da dietro e gli scippa il pallone, gol del Borgaro! Meritato vantaggio degli ospiti, l’Albenga è sotto a due minuti dalla fine del primo tempo.

43′ Gran numero di Mosca che passa in mezzo a tre, entra in area e calcia fortissimo! Traversa che vibra per qualche secondo dolo il suo tiro. Poco dopo, fallo dai 30 metri e punizione tirata ben sopra la traversa.

36′ Confusione in campo. Gallo ammonisce il centrale dell’Albenga ma Ben alza il fuorigioco. Annullato il giallo e difesa dell’Albenga che può rifiatare.

33′ Daidola si conquista un fallo, strattonata vigorosa di Elia che viene ammonito. Sulla punizione, rasoiata a cercare il secondo palo ma il pallone esce di qualche metro.

26′ Angolo molto insidioso del Borgaro, Galletti ancora gran risposta su Montenegro. Per ora il parziale degli angolo è di 5-0 per gli ospiti.

24′ Gran tiro di Montenegro quasi vicino al sette, gran risposta di Galletti che con un colpo di reni smanaccia in angolo. Successivamente il pallone battuto l’angolo si spegne sulle mani di Galletti.

18′ Cambio forzato per il Borgaro. Mirabelli si accascia a terra dopo un contrasto di gioco e si tocca la gamba. Alla fine non riesce nemmeno ad uscire con le sue gambe dal campo, gli assistenti sanitari dopo un po’ di esitazione si stringono attorno a lui a bordocampo per assisterlo. Al suo posto subentrato Elia.

12′ Albenga che smentisce la mia affermazione, bella azione che termina con il passaggio di petto di Daidola a Parigi che calcia vero la porta. Tiro sporcato, una deviazione non scompone Edo che in tuffo blocca.

10′ In questi primi 10 minuti, tanto agonismo e poco calcio da ambo le parti. Nessuna squadra riesce a produrre almeno 4/5 passaggi di fila, regnano solo tanti grossi scontri di gioco.

5′ Calcio d’angolo per gli avversari, palla fuori che dal limite viene calciata verso la porta, Galletti salva sicuro.

1′ Si inizia tra le contestazioni dei tifosi appena dietro la porta del portiere del Borgaro che urlano a gran voce contro la società di risarcire gli abbonamenti e di ritirarsi. In campo, il pallone è subito in controllo del Borgaro, poi la sfera viene recuperata dai giocatori di casa.

Primo tempo

La partita sta per iniziare, ecco le formazioni ufficiali:

Albenga: 1 Galletti, 2 Assini, 3 Gaido, 4 Pezzella, 5 Belgiovine, 6 Armari, 7 Alfano, 8 Cobuzzi, 9 Parigi, 10 Ferrarese, 11 Daidola. A disposizione: 12 Perucca, 13 Ennasry, 14 Aboubakar, 15 Alessi, 16 Gastaldi, 17 Iorio, 18 Pezzulla, 19 Monte, 20 Nori. Allenatore: Gaido.

Borgaro: 1 Edo, 2 Montenegro, 3 Montesanto, 4 Cassetta, 5 Mirabelli, 6 Soplantai, 7 Zami, 8 Mosca, 9 Albisetti, 10 Bove, 11 Ferram. A disposizione: 12 Allegretti, 13 Perinetti, 14 Tridico, 15 Borim, 16 Jannon, 17 Caforio, 19 Elia, 20 Taraschi. Allenatore: Falco.

Arbitro della gara il signor Gallo Francesco Ennio di Bologna, coadiuvato da Marga Alaiddine Ben di Bologna e Gherardini Dario di Faenza.

Albenga. Buonpomeriggio a tutti cari lettori e ben ritrovati per commentare assieme il match valevole per la 33^ giornata di Serie D “A” Albenga vs Borgaro. Un match molto importante per gli ingauni, è praticamente vietato sbagliare vista la classifica siccome i bianconeri potrebbero ritrovarsi nella zona rossa già in questa giornata se il Fossano dovesse vincere contro la Cairese e l’Albenga di Massa perdere. Le ultime partite non fanno ben sperare i tifosi bianconeri, oggi nemmeno presenti sui gradini del Riva vista la decisione della LND di chiudere lo stadio agli spettatori come annunciato qualche giorno fa. I tifosi sono comunque accorsi al campo per sostenere e guardare la squadra da fuori il campo ovviamente.