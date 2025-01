Calcio. Sarà l’Annibale Riva ad ospitare la quarta edizione del torneo estivo “Trofeo Città di Albenga”

Albenga. Siamo appena all’inizio del 2025 e la stagione estiva sembra solamente sia un bel passato ricordo e allo stesso tempo un miraggio ancora lontano. Ma lo staff del “Trofeo Città di Albenga” capitanato da Emanuele Scorsone si è già messo all’opera, muovendo i primi passi per l’organizzazione dell’evento.

Il torneo di calcio a sette che, nella scorsa edizione aveva raggiunto una audience a livello di pubblico importante, ha già trovato casa. Sarà infatti l’Annibale Riva di Albenga la prossima ‘location’ per il torneo estivo per eccellenza di Albenga. Inoltre è stata anche modificata la regola dei punteggi per comporre le squadre che, per quest’anno, sale a 250 punti. Questa modifica, secondo Scorsone, è stata fondamentale per incrementare ancora di più il livello delle squadre per rimanere al passo con il rendimento dei club del territorio ingauno e non, oltre che per garantire ancora più spettacolo.