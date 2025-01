Calcio. L’Asti supera l’Albenga grazie a Diop e Kean: “Vittoria importante. Con mio fratello c’è intesa? Ovvio, i consigli glieli do io”

Albenga. In una partita difficile per entrambe le squadre, l’Asti riesce a spuntarla a fine del secondo con il gol di Diop. Nel primo tempo però, la rete di Kean è quella che sancisce il meritato vantaggio della squadra piemontese. Il fratello di Moise, attaccante della Fiorentina e della Nazionale, sta vivendo a Firenze il momento migliore della sua carriera ed oggi il fratello si è contraddistinto in campo per tenacia e qualità sul fronte offensivo.

L’attaccante era già passato in Liguria, dove ha giocato con le maglie di Vado e Finale senza però lasciare troppo il segno. Oggi ha trovato la prima rete del suo campionato, importante sia per la vittoria che per il giocatore, essendo che durante l’intervista ha dichiarato di essere rientrato da un difficile infortunio.

Infranta già domenica scorsa la striscia negativa, contro l’Albenga arrivano i tre punti della sicurezza per Kean: “Sono molto importanti, arriviamo da una striscia negativa. Dobbiamo dare continuità, era importante anche la prestazione da parte nostra. Dobbiamo migliorare ancora tante cose sicuramente, però siamo sulla strada giusta”.

Il giocatore ha un passato in Liguria con le maglie di Finale e Vado: “Sono stato bene qua in Liguria però, l’importante, era appunto portare a casa i tre punti e fare la prestazione, siamo contenti per questo. comunque di squadra, siamo contenti per questo. Questi punti sicuramente ci daranno un po’ più di tranquillità ma il lavoro è ancora lungo. Dobbiamo solo continuare così ed essere più concentrati ed affamati su alcuni aspetti”.

Se il fratello Moise segna con costanza in questa stagione, il merito è anche del fratello Giovanni? L’attaccante dell’Asti ha ammesso di dispensare qualche suggerimento al fratello minore. Per il suo gol invece, c’è tanto riscatto dopo un periodo difficile derivato da un infortunio che lo ha tenuto diverso tempo ai box: “I consigli ovviamente glieli do io. Scherzi a parte, sono contento anche per lui. Sta andando benissimo, non avevo dubbi sul suo conto. Sono contento per il gol, è stato un momento difficile per me visto l’infortunio. Questo gol mi servirà personalmente per il morale, sono contento sia per la squadra che per la mia prova”.

Infine, il rapporto tra lui e il gol winner di oggi, Diop: “Mi trovo molto bene con lui come con qualsiasi mio compagno di reparto. Lavoriamo tanto, in allenamento proviamo tante situazioni assieme, proviamo a giocare assieme, ad affiatamento ci siamo. Poi in partita se ci si allena al meglio le giocate vengono in automatico”.