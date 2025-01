Calcio. L’associazione Orgoglio Ingauno pronta a creare un nuovo Albenga? Ecco l’indizio social

Albenga. Dopo la chiusura dei cancelli di domenica scorsa che ha portato ulteriore malcontento ai tifosi dell’Albenga, oggi arriva un indizio drastico direttamente dal tifo ingauno. I mesi che hanno accompagnato, da metà ottobre ad oggi, il cammino della squadra bianconera, hanno più volte fatto infuriare i tifosi della città delle tre torri.

Già infatti contro il Borgaro, a partita in corso, erano arrivate le parole di un gruppo di supporters della squadra. Con la situazione odierna, sembra che proprio i tifosi in primo luogo ne abbiano abbastanza di questa situazione e, qualche minuto fa, sul profilo Facebook della pagina dell’ “Associazione Culturale Orgoglio Ingauno”, è comparso un post criptico ma allo stesso tempo di facile interpretazione.

Accompagnato dalla scritta “con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro”, seguita da “lavori in corso…”, ecco spuntare un nuovo logo dell’Albenga, molto simile al logo del Barcellona e chiamata “FBC Albenga 1905”. Una frase simile era spuntata nel post di ieri pomeriggio sempre sullo stesso profilo, per ricordare e festeggiare i 111 anni del club bianconero. Un ricordo che spiega come sia nata la storia del club, con alcuni ragazzi che, in una fredda sera di gennaio 1914, si sono trovati in un bar dando inizio alla storia del club.

Che non sia un tentativo per ricreare qualcosa dall’inizio o semplicemente un modo per far stringere i tempi all’attuale società e per mettere il punto ad una situazione da mesi insostenibile? Per il momento i tifosi non hanno voluto approfondire su questa questione ma, con questo messaggio, mandano un segnale chiaro alla società: sistemare la situazione o chiudere i battenti per sempre e ripartire da capo.