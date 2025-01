Calcio. L’Andora avverte le prime della classe, Ghigliazza: “Vogliamo vincerle tutte ed essere protagonisti del girone di ritorno”

Andora. Il campionato di Prima Categoria “A” sta regalando tante squadre interessanti agli appassionati di sport dilettantistico. Dal Camporosso, Ospedaletti e Baia, due delle squadre più quotate per la vittoria finale, ma anche alle rivelazioni San Filippo Yepp, Golfo Dianese che stanno lottando per un posto nei playoff insieme a Cengio ed Andora.

La squadra biancoblù, allenata da Ghigliazza, tornato per la terza volta ad Andora per sedere sulla panchina della prima squadra, sta disputando un ottimo campionato. Nella scorsa annata, con il cambio di proprietà firmato Ndricim, la squadra non aveva iniziato nel migliori dei modi l’anno, salvo poi riprendersi nella seconda metà di campionato.

Quest’anno, una grande rivoluzione della rosa, che ha portato in biancoblù tanti ottimi prospetti e giocatori di livello d’esperienza, e un solido settimo posto che fa sognare l’approdo in zona playoff senza la pressione di obiettivi da raggiungere a tutti i costi.

“È la terza volta che torno ad Andora, mi sto trovando molto bene nell’ambiente, è cresciuto tantissimo negli ultimi due anni”, inizia così l’intervista di Ghigliazza: “Il gruppo squadra è totalmente cambiato rispetto all’anno scorso, ma i ragazzi hanno dato tutto l’impegno possibile fin dal primo allenamento, mi hanno aiutato molto“.

La mano dell’allenatore si vede, ed è arrivata fin dal principio: “La composizione della squadra è stata fatta di comune accordo con i dirigenti. Ho partecipato ad ogni scelta, con una ricerca ponderata dei giocatori che riguarda campo e fattore caratteriale”.

La squadra andorese ha sempre voluto puntare molto sui giovani: “Ad inizio anno avevamo Ruben Botte, ragazzo di Andora che ha sempre indossato i nostri colori, ha avuto la possibilità di andare in Eccellenza a metà anno e l’abbiamo favorito. Tolti due veterani come il capitano Pollio e Carballo, il resto del gruppo è giovane. Cercare di valorizzare i nostri ragazzi è importante, Guardone – che è stato chiamato per la rappresentativa ligure – è stato un bel ritorno a metà anno. Ci sta aiutando veramente tanto, rispecchia i nostri valori“.

Dopo un inizio di campionato al top, dove alla quarta giornata si trovava prima in classifica, c’è stato un leggero stop fino ad assestarsi al settimo posto, ormai più che consolidato. I risultati arrivano ma in alta quota le squadre continuano a macinare punti: “Abbiamo cambiato modulo dalla partita col Cengio. Nelle ultime sei partite abbiamo perso col Camporosso, si sono dimostrati più meritevoli di vincere, ma per il resto abbiamo sempre condotto le partite. Un grosso rammarico è la partita col Vadino, eravamo tre a due in vantaggio a dieci minuti dalla fine e, per una nostra ingenuità, abbiamo pareggiato la partita. Domenica con la Baia siamo usciti dal campo amareggiati, avremmo meritato di fare tre punti”.

“Prima della partita un pareggio l’avrei visto come un risultato positivo – continua il mister -, ma col senno di poi penso che avremmo potuto meritare qualcosa di più. Con questi quattro punti la nostra classifica cambiava parecchio, saremmo stati semplicemente a solo cinque punti dalla vetta e sarebbe tutto ancora aperto”.

Nessun obiettivo dichiarato per la squadra, che pensa però in grande: “Vogliamo arrivare il più in alto possibile e disputare un girone di ritorno da protagonisti, vogliamo vincerle tutte. Il Mallare? La vedo una partita da prendere con le pinze, loro sicuramente saranno rinfrancati da questa vittoria. In Val Bormida abbiamo sbagliato solo la partita con l’Altarese, nelle altre siamo stati molto bravi a calarci nella parte. I campi della Val Bormida rimangono ostici per diversi fattori come clima e terreno di gioco che non ci favoriscono“.