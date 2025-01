Calcio, il Varese domina l’Albenga. Floris: “Giornata positiva. Campionato falsato? L’Albenga merita di più”

Albenga. Che l’Albenga oggi potesse perdere era praticamente scontato visto gli ultimi risultati e alcune partenze in questa sessione di mercato invernale. Anche che potessero perdere 6 a 0 era pronosticabile, la squadra di Floris ha praticamente alzato subito i ritmi nel primo tempo, terminando la prima frazione sul 4 a 0, per poi mantenere le energie per la sfida contro il Ligorna di mercoledì per chiudere sul 6 a 0.

Il turno infrasettimanale potrà dirci molto sull’andamento delle prime 4 della classe del girone “A” della Serie D. Con questa vittoria il Varese scavalca il NovaRomentin e si aggiudica la terza posizione. I novaresi sono stati battuti nello scontro diretto dal Vado che, mercoledì, sfiderà il Bra. Match molto atteso per capire se i piemontesi potrebbero aumentare di molto il distacco o se ci sarà un raggruppamento ancora più avvincente tra le squadre al vertice.

“Col senno di poi è stato facile”, queste le parole di Floris al termine della partita: “Il match si è messo in discesa da subito, l’abbiamo incanalata bene ed abbiamo avuto un buon approccio. Mi concentrerei sulla partita di mercoledì, match importante e molto difficile contro una squadra forte”.

“Siamo contenti per chi ha giocato oggi – continua il mister -, erano tutti giocatori che avevano bisogno di ritrovare il campo, è stata una giornata positiva. Per la partita di mercoledì abbiamo gestito le forze e le diffide cercando di completare la giornata al meglio”.

Tanta felicità per i gol di Romero e del giovanissimo Marangon: “Sono contento per il bomber che alla prima da titolare, ha fatto una doppietta. Sono contento anche per Marangon perché è un ragazzo molto promettente, in casa abbiamo un giovane importante”.

Mercoledì Vado vs Bra che potrebbe dare un segnale al campionato. Subito dietro NovaRomentin e Varese che cercano il colpo mancino per infilarsi in corsa: “Penso a noi. Il Varese deve pensare a far punti, deve dare continuità. Voglio vedere la nostra squadra, quanto è maturata in queste partite così importanti. Abbiamo un’occasione di giocare in casa, in questi momenti devi dare una svolta e questa è l’opportunità per farlo“.

Cosa ne pensa il mister del campionato dell’Albenga? Al momento, il Varese è l’unica squadra ad aver ottenuto 6 punti contro gli ingauni, battendo 2 a 0 un Albenga costruito per giocarsi il campionato: “Anche da questo punto di vista, parlo di noi. Sicuramente noi abbiamo affrontato una squadra molto forte all’andata. Fino alla dodicesima giornata eravamo l’unica squadra ad aver battuto un’Albenga costruito per fare un campionato di vertice. Non parlo degli altri e del campionato perché mi dispiace anche per questi ragazzi, si trovano in una situazione particolare. L’Albenga è una società storica che meriterebbe sicuramente qualcosa in più“.

I risultati della 21^ giornata di Serie D “A”:

Bra 4 – 1 Fossano, Cairese 1 – 1 Sanremese, Chieri 2 – Asti 1, NovaRomentin 1 – 3 Vado, Imperia 1 – 0 Oltrepò, Albenga 0 – Città di Varese 6, Chisola 2 – 0 Saluzzo, Gozzano 3 – Borgaro Nobis 2, Lavagnese 0 – 3 Derthona, Vogherese 1 – 1 Ligorna.

La classifica di Serie D “A” aggiornata alla ventunesima giornata:

Bra 51, Vado 44, Città di Varese 42, NovaRomentin 39, Chisola 37, Ligorna 34, Gozzano 33, Lavagnese 30, Saluzzo 29, Imperia 28, Asti 28, Sanremese 27, Derthona 25, Oltrepò 25, Vogherese 23, Cairese 21, Albenga (-1) 19, Borgaro Nobis 14, Fossano 13, Chieri 13.