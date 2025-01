Calcio, il Vado pareggia all’ultimo con il Chisola e frena leggermente la corsa. Lora: “Questo rammarico deve farci bene”

Vado. Termina in pareggio il match tra Vado e Chisola, in un match ricco di occasioni per la squadra di Cottafava che, però, non è riuscita a sfruttarle al meglio se non in una sola occasione. Un match che, per alcuni punti di vista, ha ricordato quello contro il Città di Varese, scontro diretto per le prime posizioni. Anche in quella occasione, nonostante l’ottimo gioco dimostrato dai rossoblù, la squadra aveva ottenuto solo un punto producendo comunque diverse palle gol.

Come anche contro i piemontesi, la squadra proprio negli ultimi frangenti di partita deve accettare l’esito del campo ed uscire dal Chittolina con un solo punto conquistato. Questo Vado e quello dello sconto con i varesini, sulla forma, sono completamente diversi. Ad oggi, i rossoblù sono insieme al Bra una delle squadre più in forma del campionato, e la doccia gelata del novantesimo è ancora più fredda se si pensa che all’ingresso dei minuti di recupero la squadra ligure si trovava a soli -3 punti dalla vetta, al triplice fischio invece i punti di differenza dal Bra sono 7.

C’è sicuramente rammarico sul volto del centrocampista rossoblù Lora, ma anche convinzione di essere sulla strada giusta: “Indipendentemente dal risultato del Bra e delle altre squadre, abbiamo disputato la nostra partita al meglio in entrambi i tempi. È stata una partita equilibrata, sul filo del rasoio e, in questi casi, gli episodi poi fanno la differenza. C’è rammarico, ma può farci bene, c’è tutto il campionato davanti. Sia Varese che Chisola sono due squadre ostiche, ma dobbiamo solo limare tutti i particolari e lavorare per portare gli episodi dalla nostra parte”.

Questo mese può già dare un segnale forte al campionato essendo che le prime tre del girone si affrontano nel giro di una settimana: “A gennaio ci sono sette partite, tante difficili. Dobbiamo ragionare partita per partita e pensare solo a quella di sabato. Lavorando faremo in modo di affrontarlo al meglio. Tanti nuovi ingressi in spogliatoio? C’è sana competizione in tutti i reparti, ti porta a dare qualcosa in più in ogni allenamento ma anche fuori dal campo, c’è un buon clima“.

“In questa realtà mi trovo assolutamente bene – continua il centrocampista -, c’è tutto per svolgere il proprio lavoro al meglio. C’è attenzione ai dettagli e professionalità, non è scontato vista la categoria. La Serie D è un campionato diverso rispetto a quelli a cui ho partecipato, ma farlo in una realtà come quella del Vado aiuta sicuramente, ora tocca a noi portare quel qualcosa di più”.

Con le parole dette all’interno dello spogliatoio, Lora termina l’intervista con sicurezza: “Ci deve far bene questo giramento di scatole, deve farci affrontare al meglio la prossima settimana”.