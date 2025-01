Calcio. Guardia di Finanza all’Annibale Riva, controllati i corrispettivi dell’Albenga

Albenga. Arrivano altre brutte notizie per i tifosi ingauni, ormai da diversi mesi tempestati settimanalmente da notizie non rassicuranti sul club bianconero. L’ultima notizia riguarda il controllo della Guardia di Finanza svolto nella giornata di mercoledì nei confronti dell’Albenga.

Dall’inizio di campionato rampante della squadra, con il club addirittura in seconda posizione in classifica, nel giro di tre mesi anche sul campo la situazione è andata via via peggiorando. Oggi l’Albenga si trova infatti in solitaria al penultimo posto. Da ottobre, lo scioglimento in toto della società con le dimissioni di quasi tutto l’organigramma, gruppo squadra, allenatore e staff, la situazione Albenga era riecheggiata anche su diversi giornali fuori dalla provincia di Savona.

A questo segue una denuncia per mobbing e razzismo da parte di un ex giocatore dell’Albenga nei confronti di un dirigente, e diverse minacce da parte del club ad alcuni tesserati di non svincolarli in caso i giocatori avessero preteso gli stipendi arretrati. Dopo questo, tesseramenti di massa di diversi giocatori che escono ed entrano nel club da leghe nettamente più basse rispetto alla Serie D.

In questo quadro pieno di interrogativi, si aggiunge il controllo effettuato dalle fiamme gialle di mercoledì. La Finanza avrebbe effettuato un controllo sui corrispettivi, quindi i pagamenti, del club. Parrebbe un controllo di routine sebbene sia un evento inusuale nel mondo del calcio. Nelle prossime settimane dovrebbero seguire ulteriori sviluppi sull’accaduto.