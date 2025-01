Calcio, Eccellenza. S.F. Loano vs Campomorone: in palio tre punti importanti per la zona playoff

S.F. LOANO 1 (45′ Campelli) vs 0 CAMPOMORONE

45′ Contatto a centrocampo, Leo ha la peggio. Il giocatore rimane a terra ed entrano in campo i medici della squadra per soccorrere il numero 3. Negli sviluppi, Cargiolli cade probabilmente dentro l’area, sicuramente al limite. Pettirossi indica però il limite dell’area, sarà punizione. Campelli batte sul primo e segna una rete bellissima! Ma che gol ha tirato fuori dal cilindro Campelli! Nel frattempo Pettirossi fischia due volte, termina qua il primo tempo con il S.F. Loano in vantaggio sul gong.

41′ Campelli dentro per Cargiolli che forse devia con un braccio. In ogni caso, l’arbitro assegna la rimessa dal fondo per il Campomorone.

40′ Opportunità per il Campomorone. Palla dentro e carambola fortunata per gli avversari, grande intervento di Basso che spazza senza fronzoli. Qualsiasi sarebbe stato l’esito di questa azione però, sarebbe stato nullo. Semini alza la bandierina, fuorigioco.

36′ Giambarresi regge ai contrasti di Basso e prova il tiro da poco fuori dall’area. Pallone sopra la traversa.

35′ Che tiro di Franchi! palla che spiove in area, il numero 4 si trova il pallone lì e calcia, pallone fuori di pochissimo.

32′ Buonocore che recupero! Salta l’avversario con la veronica e poi si ingolosisce troppo, cercando il tunnel perde palla. Nel recuperare il pallone, Bonifazio sbaglia il tempo e travolge l’avversario, anche lui viene ammonito.

30′ Dopo un frangente di partita dove il Camporone era sempre in area avversaria (e dopo alcuni momenti morti per via di qualche fallo sparso), riparte il Loano con Auteri ma Franchi lo trattiene vigorosamente per la maglia, ammonito. Intanto il Loano perde l’occasione. Passaggio dentro avversario bloccato da Ghizzardi che fa ripartire. Angolo per il Loano, palla dentro e Ferro devia! Sfiorato il gol olimpico.

22′ Calcio da fermo dal dischetto di centrocampo. Buonocore chiama Bonifazio per liberare lo spazio e la mette dentro. Rimpallo e controcross in area dove Auteri non riesce del tutto a calciare, ricavando però un calcio d’angolo.

17′ Ammonito Michelotti per un brutto fallo ai danni di Bonifazio. È proprio poi quest’ultimo che sugli sviluppi del calcio da fermo calcia forte verso la porta senza trovare di pochissimo il gol.

15′ Inizia a salire il ritmo del Camporosso. Calcio d’angolo per gli ospiti dopo il cross deviato brillantemente da Alberto. Cross basso dalla bandierina, pallone sporcato da un genovese, rimessa dal fondo per i padroni di casa. Per gli amanti della tattica, il S.F. Loano, in casacca bianca con i colori rossoblù sulle spalle, è schierata con un 4-3-3 con Buonocore davanti alla difesa come play. Il Campomorone con il 3-4-1-2 in divisa rossa.

8′ Dopo un brivido in difesa del Loano, ripartono i rossoblù. Campelli suona la carica e si fa tutto il campo palla al piede, è imprendibile. Poi serve sulla fascia Carastro che cerca proprio il numero sette che riesce solo a toccare leggermente col tacco dopo il tocco del difensore avversario. Infine, arriva Cargiolli che non ha ancora preso le misure e rispara altissimo.

6′ Campelli resiste alla marcatura stretta di Trabacca e serve che Cargiolli che prova a giro, conclusione alta di diversi metri fuori dalla porta. Per ora, il Loano sta decisamente amministrando il match.

2′ Subito grandissima opportunità per il Loano! Palla perfetta sulla testa di Cargiolli che non riesce ad essere preciso, Carastro l’ha involontariamente disturbato. Pallone fuori di pochissimo.

1′ Si inizia dopo il minuto di silenzio. Palla per la S.F. Loano che cerca subito la prima offensiva. Palla recuperata dagli ospiti e brutto fallo su Auteri, il centrocampista del Campomorone prende già il primo avvertimento a 30 secondi dall’inizio.

Primo tempo

La partita sta per iniziare, ecco le formazioni ufficiali:

S.F. Loano: 1 Ghizzardi, 2 Alberto, 3 Leo, 4 Buonocore, 5 Balla, 6 Basso, 7 Campelli, 8 Bonifazio, 9 Cargiolli, 1o Auteri, 11 Carastro. A disposizione: 12 Gallo, 13 D’Aiuto, 14 Garibbo, 15 Oxhallari, 16 Carinci, 17 Lingua, 18 Staltari, 19 Valentino, 20 Cauteruccio. Allenatore: Cattardico.

Campomorone: 1 Ferro, 2 Tancredi, 3 Giambarresi, 4 Franchi, 5 Zanoli, 6 Tona, 7 Galli, 8 Trabacca, 9 Marzi, 10 Fassone, 11 Michelotti. A disposizione: 12 Rainone, 13 Scala, 14 Tavaroli, 15 Giacobbe, 16 Campaner, 17 Mataloni, 18 Zunino, 19 Chirone, 20 Consoli. Allenatore: Alessi.

Arbitro della gara il signor Lorenzo Pettirossi di Genova, coadiuvato da Vittorio Semini e Filippo Morbelli di Albenga.

Loano. Buon pomeriggio a tutti cari lettori e ben ritrovati per per commentare assieme LIVE, minuto per minuto, il match tra S.F. Loano e Campomorone. All’Ellena una sfida che potrebbe, in base ai vari risultati odierni, regalare addirittura i playoff ad una delle squadre. Tutto dipende innanzitutto dall’andamento di questo match, con un occhio al derby genovese tra Voltrese e Rivasamba ed Arenzano contro Golfo Paradiso, tutte squadre che si incastrano tra le due sfidanti che oggi si giocano 3 punti pesanti all’Ellena. La squadra di Cattardico sembra intanto aver trovato una buona quadra alla categoria. Nell’ultima partita è arrivata una sconfitta di misura contro la prima in classifica a Genova ma, andando indietro nel tempo, le altre 3 genovesi hanno avuto non poche difficoltà a scontrarsi con i rossoblù. Gli ultimi 0 punti raccolti erano arrivati nel fango contro il Celle Varazze. Nota importante di oggi sarà infatti il manto dell’Ellena. Questa settimana ha piovuto molto, compresa questa notte. In giornata non si prevede pioggia, ma il campo rimane tutt’ora visibilmente bagnato.