Calcio, Eccellenza. Il Campomorone la spunta nel finale contro il S.F. Loano, Alessi: “Da Natale siamo maturati, tanto merito ai ragazzi”

Loano. All’Ellena è il Campomorone di Alessi a spuntarla nel finale contro il S.F. Loano. Contrapposto all’esito del primo tempo, dove è il Loano ad entrare negli spogliatoi in vantaggio grazie alla rete di Campelli su punizione, il doppio cambio di Alessi risulta vincente. Intorno alla metà della seconda frazione infatti, il mister rileva due giocatori per l’ex Zunino e Campaner.

Prima Zunino trova il pareggio, poi Campaner su un errore della difesa cala il vantaggio a pochissimo dal termine. Una gara comunque, dal punto visto tattico, molto difficile da commentare grazie anche al manto erboso che non ha facilitato per nulla il gioco di ambo le squadre, come sottolineato anche dai due allenatori nel post partita.

“Era una partita che temevamo tanto per le condizioni del campo”, queste le prime parole di Alessi nel post match: “Siamo venuti qua svolgendo un lavoro completamente diverso in settimana, sapevamo cosa ci aspettava. I ragazzi sono stati pazzeschi nell’atteggiamento e nella volontà di andare a ribaltare il risultato trovandosi sotto in un campo simile, nel secondo tempo credo sia ampiamente meritato il ribaltamento del punteggio”.

I due scorer del Campomorone sono stati inseriti a gara in corso: “Ho fortuna, poi conosciamo tutti i valori di Zunino. Sono alcuni giocatori che abbiamo recuperato da poco, sia Campaner che Zunino purtroppo hanno avuto una brutta influenza e sono partiti fuori. Incominciamo ad avere alcuni elementi della rosa a disposizione, con cambi importanti per cambiare le partite“.

Una vittoria arrivata con griglia ed orgoglio: “Su questo aspetto siamo maturati da Natale in poi, noto qualcosa di diverso negli occhi dei ragazzi e negli allenamenti. Ho fatto presente questo aspetto alla mia squadra e dobbiamo mantenerlo. Credo che in queste tre partite l’hanno mantenuta, peccato solo per la partita contro l’Arenzano perchè se no avremmo potuto fare bottino pieno”.

Poi i complimenti finali per Tona: “Dovunque giocherà Marco, a livello di prestazioni, non cambierà mai. È uno dei giocatori più intelligenti che abbia avuto nei quattro anni di allenatore. Caratterialmente è tosto, capisce tutto quello che gli si dice oltre ad avere una volontà e una forza d’animo incredibile”.