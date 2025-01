Calcio dilettanti: weekend anni ’80 con cinque match Mari e Monti

Questa settimana i match da non perdere coinvolgono Promozione, Prima Categoria e Seconda Categoria. Un programma variegato che consente di incastonare le gare in programma in gite “montane” o rivierasche.

Promozione “A”: New Bragno – Millesimo (sabato ore 15 al Corrent di Carcare)

La lotta al primo posto del campionato è tra le più appassionanti degli ultimi anni. Il Millesimo è coinvolto insieme a Carcarese, Pontelungo, Ceriale, Sampierdarenese e Sestrese. I giallorossi, insieme alla capolista Carcarese e al Pontelungo sono per molti tra i favoriti. La partita contro il Bragno è però un ostacolo da maneggiare con attenzione. Da quando Flavio Ferraro è in panchina la squadra ha trovato una grande continuità di risultati a cui si aggiunge l’imprevedibilità dei derby.

Promozione “A”: Ceriale-Carcarese (domenica ore 15 al Merlo)

Fino a dove può osare il giovane Ceriale di mister Mambrin? Dopo la sconfitta in trasferta contro il Pontelungo, arriva la capolista Carcarese. Perdere significherebbe scivolare a -9 dalla vetta con l’obiettivo playoff che non sarebbe condito dalla lussuriosa ambizione di primato. In caso contrario i punti diventerebbero tre a cui aggiungere una scarica incredibile di autostima. Gli ospiti ne vengono dal convincente successo contro il Ventimiglia e dopo i passi falsi con Sestrese e Millesimo cercheranno di ottenere uno scalpo importante.

Prima Categoria “B”: Savona-Speranza (domenica ore 15 all’Olmo-Ferro)

Capolista o meno per il Savona cambia poco. Deve solo vincere visto che le inseguitrici non mollano (Olimpic a -1 e Masone a -3). Lo Speranza aveva battuto gli Striscioni all’andata e, per certi versi, la partita di domenica è quasi più cruciale proprio per i rossoverdi che, partiti con ambizioni playoff, perdendo potrebbero scivolare a -12 dal quinto posto. Lato biancoblù, la giornata vede proprio lo scontro diretto tra le due dirette inseguitrici e potrebbe essere quindi una ghiotta occasione per allungare.

Seconda Categoria “B”: Priamar Liguria – Veloce (domenica ore 15 al Levratto)

Derby che più derby non si può tra due squadre che condividono lo stesso impianto di gioco e che, nelle ultime stagioni, hanno vissuto annate avare di soddisfazioni sportive. Ma quest’anno la voglia di riscatto ambo i lati è tantissima. Domenica scorsa la Priamar Liguria ha fatto il colpaccio superando la Nolese, allora capolista e imbattuta. I rossoblù si sono così posizionati al terzo posto. La Veloce ha approfittato del “favore dei cugini” battendo la Virtus Don Bosco e balzando in testa alla classifica, posizione da cui non si vuole schiodare fino alla fine del campionato.

Seconda Categoria “B”: Murialdo-Bardineto (domenica ore 15 al Sant’Antonio)

Usciamo dalle strade più battute del calcio dei dilettanti savonesi direzione Alta Val Bormida. Torna dopo un bel po’ di anni il suggestivo derby tra Murialdo e Bardineto. In un contesto bucolico come quello dell’impianto dei biancorossi, si prospetta un match d’altri tempi con una cornice di pubblico importante nonostante nessuna delle due squadre viaggi nei quartieri nobili della classifica.