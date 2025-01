Calcio dilettanti: una Promozione con sei squadre in lotta per il primo posto

Il Pietra Ligure di Mario Pisano e la S.F.Loano di Cattardico erano riusciti con grande merito ad anestetizzare ben presto la questione vittoria del campionato. Quest’anno, invece, il girone “A” della Promozione vede sei squadre nel giro di sei punti. Tutte formazioni che, tra l’altro affrontano buoni momenti di forma o che sembrano strutturate per andare fino in fondo.

Al primo posto c’è la Carcarese. I valbormidesi hanno rallentato nelle ultime giornate, perdendo gli scontri diretti contro Sestrese e Millesimo. Tra le prime sei sono la squadra che ha segnato meno (27 goal) ma la difesa regge bene (14 al passivo). Il numero dalla parte della squadra di Michele Battistel, oltre a quello più importante dei punti, è quello delle vittorie (11). Nessuno come i biancorossi.

Subito dietro a quota 34 ci sono tre squadre. Il Pontelungo dopo qualche pareggio di troppo a inizio anno ha ingranato la quinta, la squadra di Zanardini è quella con meno sconfitte (solo una) e con migliore attacco (39 fatti, 17 subiti). Il club del presidente Neri sembra destinato a recitare il ruolo guida nel comprensorio ingauno viste le tristi vicissitudini dell’Albenga e il grande lavoro del club granata. Il Ceriale di Mambrin è la grande sorpresa: idee e giovani di qualità stanno portando il club dopo alcune stagioni anonime verso vette mai raggiunte nel recente passato. Completa il terzetto la neopromossa Millesimo. Uno squadrone solidissimo, solo 11 goal subiti, e con numerosi giocatori di categoria superiore. La formazione di mister Macchia è solida e vanta giocatori fuori categoria come Villar e Gomes. Dopo una fase in cui faticava a segnare ora anche il problema del goal sembra risolto.

Un campionato che parla savonese con però due genovesi in agguato. A 31 punti c’è la Sampierdarenese. I lupi hanno vinto ben 10 partite fino qui ma hanno perso tanto (6 sconfitte) cogliendo il primo pareggio stagionale soltanto ieri. Un importante 0 a 0 contro la capolista. A gennaio hanno ritrovato il bomber Argeri. A quota 30 la Sestrese. Dopo l’annata disastrosa della scorsa stagione – iniziata con ambizioni promozione e finita neanche ai playoff – i verdestellati si sono riaffidati a mister Valmati dopo l’esonero di Carletti. La squadra è in netta crescita ma c’è da migliorare la tenuta difensiva, 26 le reti incassate fin qui.

La 17 ^ giornata, seconda di ritorno, ha messo in scena due scontri diretti. Quello appunto del Morgavi tra Sampierdarenese e Carcarese, finito a reti inviolate, e quello del Piccardo di Borzoli tra la Sestrese e il Millesimo. I valbormidesi sono andati sul doppio vantaggio grazie a Villar, che ha realizzato il primo goal direttamente da calcio d’angolo. Ha poi rimontato la squadra genovese fissando il punteggio sul 2 a 2. Ceriale, 2-0 all’Albissole, e Pontelungo, 1-3 -1 in trasferta a Ventimiglia, hanno conquistato due punti su tutte.

Le formazioni

Sampierdarese 0 – Carcarese 0

Sampierdarenese: Bulgarelli, Mazzarello, Bruni, De Simone, Costa, Chiarabini, Cadenasso, Ferrante, Fiorucci, Durante. A disposizione: Virga, Biagini, Argeri, Marino, Testore, Patrone, Lomabrdo, Pittaluga, Dartibale. Allenatore: Pittaluga.

Carcarese: Giribaldi, Bonifacino, Marchi, Prato, Spozio, Diamanti, Moretti, Bertoni, Poggi, Brignone, Kosiqi. A disposizione: Grenna, Ghirardi, Brovida, Casassa, Croce, De Matteis, Di Noto, Gjataj, Pirotto. Allenatore: Battistel.

Sestrese 2 (71′ Ansaldo, 82′ Piroli) – Millesimo 2 (16′ e 35′ Villar)

Sestrese: Marotta, Scarfò, Agostini, Moretti, Ansaldo, Andreoni, Scalzi, Bazzurro, Balestrino, Curabba, Bruzzone. A disposizione: Cannavò, Sarno, Valcavi, Galluccio, Gaggero, Castelli, Lanza, Zanoli, Piroli. Allenatore: Valmati.

Millesimo: Conde, Brignone, Guarco, Di Mattia, Ndiaye, Vittori, La Rosa, Stafa, Quinonez, Villar, Facello. A disposizione: Casanova, Benzo, Cigliutti, Bove, Gadau, Bogarin, Gomes, Salvatico, Sata. Allenatore: Macchia.

Ceriale 2 (6′ Beluffi, 85′ Bonifazio) – Albissole 0

Ceriale: 1 Mondino, 2 Giudice, 3 Cenisio, 4 Vignola, 5 Andreetto E, 6 Prudente E, 7 Beluffi L, 8 Kacellari, 9 Vierci, 10 Mariani, 11 Beluffi G. A disposizione: 12 Gandolfo, 13 Ponly, 14 Prudente G, 15 Andreetto L, 16 Secco, 17 Gualberti, 18 Melegazzi, 19 Molina, 20 Bonifazio. Allenatore: Mambrin.

Albissole: 1 Scatolini, 2 Banchieri, 3 Acquanita, 4 Rolandi, 5 Favorito, 6 Chiarlone, 7 Iadanza, 8 Ghigliazza, 9 Diana, 10 Mancini, 11 Nacci. A disposizione: 12 Rossi, 13 Cancellara, 14 Minuto, 15 Saracco, 16 Rossini, 17 Cuka, 18 Andreazza, 19 Scarfi, 20 Polito. Allenatore: Sarpero

Ventimiglia 1 (14′ Gambacorta) – Pontelungo 3 (2′, 21′ 87′ Sfinjari)

Ventimiglia: Haderbache, Berruti, Addiego, Peirano, Rea, Ierace, Cassini, Bastita, Gambacorta, Aretuso, Felici. A disposizione: Fiorini, Verardi, Lorenzi, Cariello, Pianese, Giglio, Sparma, Allegro, Bacigaluppi. Allenatore: Massullo.

Pontelungo: Breeuwer, Bolia, Alizeri, Farinazzo, Calandrino, Pollero, Delfino, Asteggiante, Rocca, Sfinjari, Chariq. A disposizione: Ghiozzi, Roascio, Fazio, Ardissone, Guardone, Trucchi, Marquez, Badoino, Calcagno. Allenatore: Zanardini.

TUTTI I RISULTATI

Ceriale 2 – 0 Albissole, Finale 1 – 2 Little Club James, Legino 0 – 2 Superba, New Bragno 2 – 1 Cella, Sampierdarenese 0 – 0 Carcarese, Sestrese 2 – 2 Millesimo, Ventimiglia 1 – 3 Pontelungo, San Cipriano 1 – 1 Argentina Arma (in aggiornamento).

LA CLASSIFICA

36 Carcarese, 34 Pontelungo, 34 Millesimo, 34 Ceriale, 31 Sampierdarenese, 30 Sestrese, 23 Albissole, 21 Ventimiglia, 20 New Bragno, 20 Little Club James, 19 Legino, 19 Superba, 15 Finale, 14 Cella e San Cipriano, 12 Argentina.

PROSSIMO TURNO

Argentina-Albissole, Carcarese-Ventimiglia, Cella-San Cipriano, Little Club-New Bragno, Millesimo-Finale, Pontelungo-Ceriale, Sestrese-Legino, Superba-Sampierdarenese.