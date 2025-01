Cairo, nuovi arredi per la segreteria della Croce bianca grazie al Leo Club Valbormida

Cairo Montenotte. “Siamo orgogliosi di sostenere chi si prende cura di tutti noi”. Il Leo Club Valbormida sottolinea l’importanza della solidarietà e spiega: “Vogliamo annunciare con gioia la nostra donazione in favore della P.A. Croce Bianca di Cairo Montenotte per supportare il loro prezioso lavoro sul territorio”.

Nello specifico sono stati acquistati i nuovi arredi della segreteria, andati distrutti a seguito dell’alluvione del 26 e 27 ottobre scorsi.

“Con il loro impegno quotidiano, i volontari e gli operatori della pubblica assistenza garantiscono interventi di soccorso, assistenza sanitaria e supporto a chi si trova in difficoltà. Crediamo che sia fondamentale restituire valore alla comunità e contribuire al benessere collettivo. Per questo motivo, vogliamo fare la nostra parte per sostenere una realtà così importante. Grazie a tutti coloro che, con passione e dedizione, fanno la differenza ogni giorno. Insieme possiamo fare la differenza”, concludono dal Leo Club.