Cairo, il Comune pronto a cedere un terreno in via Tecchio per la nuova caserma dei Carabinieri

Cairo Montenotte. La nuova sede del Comando dei Carabinieri e del Nucleo Forestale potrebbe trovare spazio vicino al Distaccamento cairese dei Vigili del fuoco. Se ne parla da tempo, l’attuale caserma infatti non risponde più alle esigenze operative dell’Arma. Qualche mese fa si era valutata l’ipotesi di trasferire la sede nell’edificio del vecchio palazzetto dello sport in via XXV Aprile, che, però necessita di ingenti lavori di manutenzione.

Per questo motivo si è deciso di optare per un terreno vergine su cui realizzare la sede secondo gli standard ottimali. La Giunta guidata dal sindaco Paolo Lambertini, perseguendo uno dei compiti istituzionali dell’Ente Locale, ossia quello di agevolare la presenza e l’insediamento sul territorio delle forze dell’ordine, ha deliberato l’atto di indirizzo per un terreno da concedere in diritto di superfice in Via Tecchio, non lontano dall’area individuata per la realizzazione del nuovo carcere della provincia di Savona, e a poche centinaia di metri dalla scuola di Polizia Penitenziaria.

Una delle zone periferiche della città, pertanto, si accingerebbe a diventare un baluardo di sicurezza grazie alla presenza di importanti presidi. L’area del Tecchio, infatti, dove ad oggi sono presenti ampi appezzamenti di terra, alcuni dei quali adibiti ad orto, altri incolti, potrebbe in parte trasformarsi in un polo operativo sinergico e di riferimento per tutta la Valbormida.