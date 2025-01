Cairese, la risalita passa anche da un super Oubakent: “Sette risultati utili consecutivi non arrivano per caso”

Cairo Montenotte. Hamza Oubakent ha contribuito attivamente ad una risalita in classifica non indifferente per la Cairese, lontana ora cinque punti dalla zona playout. L’esterno d’attacco ex Vado, arrivato in gialloblù a novembre, sta diventando un punto di riferimento morale e tecnico. Nel giro di tre giorni per lui sono arrivati due gol (a quota tre nella classifica marcatori): il primo determinante per la vittoria al Chittolina, il secondo quello che ha aperto la sfida poi pareggiata contro il Saluzzo. Ma il classe 1995 non è determinante solo come gol e assist: è tanto il suo lavoro di sacrificio durante i novanta minuti, che lo rende ancora di più un giocatore fondamentale per la causa gialloblù.

“Non era facile dopo sabato, comunque nel derby con il Vado abbiamo speso tanto – ha dichiarato nel post partita di mercoledì -. Giocare su un campo pesante non era assolutamente facile. Non è scontato fare un risultato positivo. Peccato perché c’è stato solo quel tiro in porta di pericoloso del Saluzzo, ma poi ci ha fatto gol. Però l’importante comunque è continuare con la striscia positiva e andare avanti“.

Una squadra che si sta sempre più consolidando: “Noi siamo un gruppo veramente unito, ci piace proprio stare insieme. Questo si vede in campo. Ci alleniamo tutti i giorni e non è scontato essere qua tutti i giorni insieme senza mandarsi a quel paese perché con 22 teste non è facile. Invece stiamo bene insieme, siamo compatti e secondo me possiamo veramente dire la nostra. Sette risultati utili consecutivi non arrivano per caso. È un gruppo sano che mi ha accolto a braccia aperte, i ragazzi si fidano di me e io mi fido di loro. Stiamo diventando tutti una cosa unica e questa è la cosa più importante secondo me, sia per lo spogliatoio sia per la Cairese“.

Su Biancheri: “Pietro è arrivato da tre settimane. Era un giocatore che ci mancava ovviamente con la partenza di un giocatore importante. Si è integrato benissimo e questa è una cosa importante noi dentro lo spogliatoio vogliamo solo gente sana”.

“I giovani più interessanti? Direi Federico, De Mori che ricordiamo sempre che è un 2007. Ma in generale sono tutti ragazzi veramente in gamba. Per me ad oggi sono i giovani più forti che ho avuto in uno spogliatoio. Chiunque giocherà di giovane sicuramente darà il suo contributo”.

Non avrà il mantello come Clark Kent, ma Hamza Oubakent ha aiutato i gialloblù ad imparare a volare in Serie D.