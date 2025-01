Cairese, il presidente Boveri traccia la rotta: “Stabili in Serie D, Rizzo in sintetico e crescita giovanili”

Il presidente Fabio Boveri fa il punto sulla Cairese a margine del pareggio 1 a 1 contro il Saluzzo in occasione del turno infrasettimanale. Prima squadra, certo, ma anche impianti sportivi e giovanili tra i temi toccati.

“Dopo un bell’inizio di campionato abbiamo fatto un po’ di fatica a fare punti, anche per via degli infortuni – esordisce -. Con mister Nappi siamo tornati sulla retta via. In campo i ragazzi lottano e vogliono portare a casa i risultati. Siamo sulla strada giusta anche se è ancora lunga. Continuando così però possiamo arrivare alla salvezza“.

Nappi ci ha messo un po’ ad ingranare facendo passare la squadra dal 3-5-2 al 4-3-3: “Ci vuole un po’ di tempo per portare un modo di giocare diverso. Ora la squadra c’è e il mister si vede che è bravo e che dà la grinta giusta sia in casa sia in trasferta.

“Salire in Serie D era il punto di partenza. Ora vogliamo stabilizzarci in questa categoria. Non è facile perché un anno può andare bene e l’altro no. La Cairese deve nel tempo rimanere in questa categoria senza dover aspettare l’ultima giornata per salvarsi”.

“Col Comune abbiamo in cantiere la trasformazione del Rizzo in sintetico e il rifacimento degli spogliatoio. Sarà utile per far crescere il settore giovanile, anch’esso ha bisogno di crescere”.